MGM tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'un bazı bölgelerine denize giriş kısıtlamaları getirildi. Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Karadeniz'e kıyısı bulunan sahillerde 1-2 Ağustos günlerinde denize girmek yasaklandı. Yeni haftada plajlardaki son durumunu merak eden vatandaşların gözü Kaymakamalıkların son dakika açıklamalarına çevrildi.