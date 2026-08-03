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        Haberler Bilgi Bugün İstanbul'da denize girmek yasak mı, hangi ilçelerde? Gözler Beykoz, Arnavutköy ve Şile Kaymakamlıklarında!

        Bugün İstanbul'da denize girmek yasak mı, hangi ilçelerde? Gözler Beykoz, Arnavutköy ve Şile Kaymakamlıklarında!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yüksek dalga ve kuvvetli rüzgar uyarısının ardından Karadeniz'e kıyısı olan sahillerde 1-2 Ağustos günlerinde denize girmek geçici olarak yasaklandı. İstanbul sahillerinde serinlemek isteyenlerin gözü İlçe Kaymakamlıklarından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, 3 Ağustos Pazartesi günü Şile, Beykoz ve Arnavutköy plajlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 12:30 Güncelleme:
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        1

        MGM tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'un bazı bölgelerine denize giriş kısıtlamaları getirildi. Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Karadeniz'e kıyısı bulunan sahillerde 1-2 Ağustos günlerinde denize girmek yasaklandı. Yeni haftada plajlardaki son durumunu merak eden vatandaşların gözü Kaymakamalıkların son dakika açıklamalarına çevrildi.

        2

        2 AĞUSTOS'TA ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

        Şile Kaymakamlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, 2 Ağustos 2026 Pazar günü Ayazma Plajı ve Ağva Plajlarında cankurtaranların oluşturacakları kontrollü alanlar dışında ilçede denize girişler yasaklandı.

        3

        BEYKOZ KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Beykoz Kaymakamlığı tarafından kamuoyuna yapılan açıklamaya göre koy ve plajlardaki dalga yüksekliği nedeniyle cumartesi ve pazar günleri denize girmek yasaklandı.

        4

        ARNAVUTKÖY KAYMAKAMLIĞI DENİZE GİRİŞİ YASAKLADI

        Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyunun yüksek olması sebebiyle 1-2 Ağustos 2026 Cumartesi ve Pazar günlerinde denize girmek yasaklandı.

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        1-2 AĞUSTOS İSTANBUL'DA DENİZE GİRİŞ YASAĞI UYGULANAN PLAJLAR VE SAHİLLER

        Beykoz

        Riva Plajı

        Poyrazköy Plajı

        Elmasburnu Plajı

        Riva 2. Koy

        Arnavutköy

        Karaburun Sahili (Halk Plajı)

        Yeniköy Plajı

        6

        3 AĞUSTOS 2026 BUGÜN İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

        1 ve 2 Ağustos günlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde denize giriş yasağı uygulanmıştı. 3 Ağustos Pazartesi günü için Beykoz, Arnavutköy ve Şile Kaymakamlıklarından henüz bir açıklama gelmedi.

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