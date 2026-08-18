İstanbul'daki vakıf üniversitesi ücretleri ne kadar, kaç TL? 2026 vakıf üniversiteleri bölüm bölüm ücret bilgileri
YKS tercih sonuçları yani 2026 üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerine göre vakıf üniversitesindeki bölümlere giren öğrenciler ve alilere vakıf üniversitesi ücretlerini merak edip araştırıyor. Bununla birlikte özellikle "İstanbul'daki vakıf üniversitesi ücretleri ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncel 2026 yılı İstanbul vakıf üniversiteleri bölüm bölüm ücret bilgilerini haberimizde derledik. İşte güncel İstanbul'daki vakıf üniversiteleri bölüm ücretleri....
YKS tercih sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından vakıf üniversitelerine yerleşen öğrenciler ve aileleri, üniversitelerin eğitim ücretlerini araştırmaya başladı. Özellikle “İstanbul’daki vakıf üniversitelerinin ücretleri ne kadar, kaç TL?” sorusu öğrenciler ve aileleri tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere İstanbul'da 44 vakıf üniversitesi eğitim veriyor. İstanbul’da eğitim almayı planlayanlar için 2026 yılı vakıf üniversitelerinin bölüm bölüm güncel ücretlerine haberimizde yer verdik. İşte İstanbul’daki vakıf üniversitelerinin 2026 yılı güncel bölüm ücretleri...
İSTANBUL'DAKİ VAIF ÜNİVERSİTELERİ
İstanbul’da 44 tane vakıf üniversitesi, 3 tane de vakıf meslek yüksekokulu bulunuyor. İşte İstanbul’daki özel üniversitelerin listesi şu şekilde:
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Altınbaş Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Beykoz Üniversitesi
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Biruni Üniversitesi
Demiroğlu Bilim Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Fenerbahçe Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Işık Üniversitesi
İbn Haldun Üniversitesi
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İstanbul Arel Üniversitesi
İstanbul Atlas Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İstanbul Topkapı Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Beykent Üniversitesi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
İstanbul Galata Üniversitesi
İstanbul Gedik Üniversitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul Kent Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
İstanbul Okan Üniversitesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
İstinye Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
MEF Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Piri Reis Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
İSTANBUL'DAKİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ
İstanbul'daki 44 vakıf üniversitesinin 2026 yılı güncel ücretkleri için aşağıdaki uzantılar üzerinden ulaşabilirsiniz
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ücretleri için tıklayın
Altınbaş Üniversitesi ücretleri için tıklayın
Bahçeşehir Üniversitesi ücretleri için tıklayın
Beykoz Üniversitesi ücretleri için tıklayın
Bezmialem Vakıf Üniversitesi ücretleri için tıklayın
Biruni Üniversitesi ücretleri için tıklayın
Demiroğlu Bilim Üniversitesi ücretleri için tıklayın
Doğuş Üniversitesi ücretleri için tıklayın
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ücretleri için tıklayın
Fenerbahçe Üniversitesi ücretleri için tıklayın
Haliç Üniversitesi ücretleri için tıklayın
Işık Üniversitesi ücretleri için tıklayın
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ücretleri için tıklayın
İstanbul Arel Üniversitesi ücretleri için tıklayın
İstanbul Atlas Üniversitesi ücretleri için tıklayın
İstanbul Aydın Üniversitesi ücretleri için tıklayın
İstanbul Topkapı Üniversitesi ücretleri için tıklayın
İstanbul Bilgi Üniversitesi ücretleri için tıklayın
İstanbul Beykent Üniversitesi ücretleri için tıklayın
İstanbul Esenyurt Üniversitesi ücretleri için tıklayın
İstanbul Galata Üniversitesi ücretleri için tıklayın
İstanbul Gedik Üniversitesi ücretleri için tıklayın
İstanbul Gelişim Üniversitesi ücretleri için tıklayın
İstanbul Kent Üniversitesi ücretleri için tıklayın
İstanbul Kültür Üniversitesi ücretleri için tıklayın
İstanbul Medipol Üniversitesi ücretleri için tıklayın
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ücretleri için tıklayın
İstanbul Okan Üniversitesi ücretleri için tıklayın
İstanbul Rumeli Üniversitesi ücretleri için tıklayın
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ücretleri için tıklayın
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ücretleri için tıklayın
İstanbul Ticaret Üniversitesi ücretleri için tıklayın