İstanbul'daki vakıf üniversitesi ücretleri ne kadar, kaç TL? 2026 vakıf üniversiteleri bölüm bölüm ücret bilgileri

YKS tercih sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından vakıf üniversitelerine yerleşen öğrenciler ve aileleri, üniversitelerin eğitim ücretlerini araştırmaya başladı. Özellikle “İstanbul’daki vakıf üniversitelerinin ücretleri ne kadar, kaç TL?” sorusu öğrenciler ve aileleri tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere İstanbul'da 44 vakıf üniversitesi eğitim veriyor. İstanbul’da eğitim almayı planlayanlar için 2026 yılı vakıf üniversitelerinin bölüm bölüm güncel ücretlerine haberimizde yer verdik. İşte İstanbul’daki vakıf üniversitelerinin 2026 yılı güncel bölüm ücretleri...