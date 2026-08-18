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        Haberler Bilgi İstanbul'daki vakıf üniversitesi ücretleri ne kadar, kaç TL? 2026 vakıf üniversiteleri bölüm bölüm ücret bilgileri

        İstanbul'daki vakıf üniversitesi ücretleri ne kadar, kaç TL? 2026 vakıf üniversiteleri bölüm bölüm ücret bilgileri

        YKS tercih sonuçları yani 2026 üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerine göre vakıf üniversitesindeki bölümlere giren öğrenciler ve alilere vakıf üniversitesi ücretlerini merak edip araştırıyor. Bununla birlikte özellikle "İstanbul'daki vakıf üniversitesi ücretleri ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncel 2026 yılı İstanbul vakıf üniversiteleri bölüm bölüm ücret bilgilerini haberimizde derledik. İşte güncel İstanbul'daki vakıf üniversiteleri bölüm ücretleri....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 12:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        YKS tercih sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından vakıf üniversitelerine yerleşen öğrenciler ve aileleri, üniversitelerin eğitim ücretlerini araştırmaya başladı. Özellikle “İstanbul’daki vakıf üniversitelerinin ücretleri ne kadar, kaç TL?” sorusu öğrenciler ve aileleri tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere İstanbul'da 44 vakıf üniversitesi eğitim veriyor. İstanbul’da eğitim almayı planlayanlar için 2026 yılı vakıf üniversitelerinin bölüm bölüm güncel ücretlerine haberimizde yer verdik. İşte İstanbul’daki vakıf üniversitelerinin 2026 yılı güncel bölüm ücretleri...

        2

        İSTANBUL'DAKİ VAIF ÜNİVERSİTELERİ

        İstanbul’da 44 tane vakıf üniversitesi, 3 tane de vakıf meslek yüksekokulu bulunuyor. İşte İstanbul’daki özel üniversitelerin listesi şu şekilde:

        Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

        Altınbaş Üniversitesi

        Bahçeşehir Üniversitesi

        Beykoz Üniversitesi

        Bezmialem Vakıf Üniversitesi

        Biruni Üniversitesi

        Demiroğlu Bilim Üniversitesi

        Doğuş Üniversitesi

        Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

        Fenerbahçe Üniversitesi

        Haliç Üniversitesi

        Işık Üniversitesi

        İbn Haldun Üniversitesi

        3

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

        İstanbul Arel Üniversitesi

        İstanbul Atlas Üniversitesi

        İstanbul Aydın Üniversitesi

        İstanbul Topkapı Üniversitesi

        İstanbul Bilgi Üniversitesi

        İstanbul Beykent Üniversitesi

        İstanbul Esenyurt Üniversitesi

        İstanbul Galata Üniversitesi

        İstanbul Gedik Üniversitesi

        İstanbul Gelişim Üniversitesi

        İstanbul Kent Üniversitesi

        İstanbul Kültür Üniversitesi

        İstanbul Medipol Üniversitesi

        İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

        İstanbul Okan Üniversitesi

        İstanbul Rumeli Üniversitesi

        İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

        İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

        İstanbul Ticaret Üniversitesi

        İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

        İstinye Üniversitesi

        4

        Kadir Has Üniversitesi

        Koç Üniversitesi

        Maltepe Üniversitesi

        MEF Üniversitesi

        Özyeğin Üniversitesi

        Piri Reis Üniversitesi

        Sabancı Üniversitesi

        Üsküdar Üniversitesi

        Yeditepe Üniversitesi

        5

        İSTANBUL'DAKİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

        İstanbul'daki 44 vakıf üniversitesinin 2026 yılı güncel ücretkleri için aşağıdaki uzantılar üzerinden ulaşabilirsiniz

        6

        Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        Altınbaş Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        Bahçeşehir Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        Beykoz Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        Bezmialem Vakıf Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        Biruni Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        Demiroğlu Bilim Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        Doğuş Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        Fenerbahçe Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        Haliç Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        Işık Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        İbn Haldun Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        7

        İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        İstanbul Arel Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        İstanbul Atlas Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        İstanbul Aydın Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        İstanbul Topkapı Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        İstanbul Bilgi Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        İstanbul Beykent Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        İstanbul Esenyurt Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        İstanbul Galata Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        İstanbul Gedik Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        İstanbul Gelişim Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        İstanbul Kent Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        İstanbul Kültür Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        İstanbul Medipol Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        İstanbul Okan Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        İstanbul Rumeli Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        İstanbul Ticaret Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        8

        İstinye Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        Kadir Has Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        Koç Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        Maltepe Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        9

        MEF Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        Özyeğin Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        Piri Reis Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        Sabancı Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        Üsküdar Üniversitesi ücretleri için tıklayın

        Yeditepe Üniversitesi ücretleri için tıklayın

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        #Vakıf
        #üniversite
        #ücret
        #istanbul
        #2026
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