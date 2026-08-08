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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul genelinde 9 saate varan elektrik kesintisi yaşanacak! 8 Ağustos Cumartesi İşte ilçe ilçe kesinti listesi - İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul genelinde 9 saate varan elektrik kesintisi yaşanacak! 8 Ağustos Cumartesi İşte ilçe ilçe kesinti listesi - İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 8 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'un birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Şebeke bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintilerin bazı bölgelerde 9 saate kadar sürebileceği bildirildi. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve sokaklar da BEDAŞ tarafından yayımlanan programla açıklandı. Peki, 8 Ağustos Cumartesi İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak, elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ'ın 8 Ağustos 2026 Cumartesi ilçe ilçe elektrik kesintisi programı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        BEDAŞ, İstanbul Avrupa Yakası'nda planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 8 Ağustos Cumartesi günü uygulanacak elektrik kesintilerine ilişkin duyuruyu yayımladı. Açıklamaya göre bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi süresi 9 saate kadar uzayabilecek. Kesintiler, belirlenen saat aralıklarında farklı ilçe ve mahallelerde uygulanacak. Peki, 8 Ağustos Cumartesi İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte BEDAŞ'ın açıkladığı planlı elektrik kesintisi programı...

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        8 AĞUSTOS CUMARTESİ İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK MI?

        BEDAŞ'ın yayımladığı planlı kesinti programına göre, 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü İstanbul Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

        Kesintilerin bazı bölgelerde 9 saate kadar sürmesi bekleniyor.

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        HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK?

        Planlı elektrik kesintilerinden etkilenecek ilçe ve mahalleler BEDAŞ tarafından yayımlandı.

        Kesintilerin uygulanacağı bölgeler çalışma programına göre değişiklik gösterebilir. Vatandaşların kendi adreslerine ait güncel kesinti bilgilerini BEDAŞ'ın resmi sorgulama ekranından kontrol etmeleri öneriliyor.

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        ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        Elektriklerin, BEDAŞ tarafından açıklanan planlı çalışma saatlerinin tamamlanmasının ardından kademeli olarak yeniden verilmesi bekleniyor.

        Çalışmaların planlanandan erken tamamlanması halinde bazı bölgelerde enerji daha erken verilebilir.

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        ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Elektrik kesintisinden etkilenip etkilenmediğinizi öğrenmek için BEDAŞ'ın planlı kesinti sorgulama ekranından;

        İlçe,

        Mahalle,

        Sokak

        bilgileriyle sorgulama yapılabiliyor.

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