İstanbul genelinde 9 saate varan elektrik kesintisi yaşanacak! 8 Ağustos Cumartesi İşte ilçe ilçe kesinti listesi - İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ, İstanbul Avrupa Yakası'nda planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 8 Ağustos Cumartesi günü uygulanacak elektrik kesintilerine ilişkin duyuruyu yayımladı. Açıklamaya göre bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi süresi 9 saate kadar uzayabilecek. Kesintiler, belirlenen saat aralıklarında farklı ilçe ve mahallelerde uygulanacak. Peki, 8 Ağustos Cumartesi İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte BEDAŞ'ın açıkladığı planlı elektrik kesintisi programı...