İstanbul Valiliği duyurdu! Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 15 Ekim Perşembe İstanbul'da okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve beklenen kuvvetli rüzgarın ardından gözler okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. 15 Ekim Perşembe günü İstanbul'da okulların açık olup olmayacağı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısında bulundu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği'nin olası tatil kararı merak ediliyor. Peki, Bugün İstanbul'da okullar tatil mi, 15 Ekim Perşembe İstanbul'da okullar tatil mi, ders yapılacak mı? İşte İstanbul'da okul tatiliyle ilgili son durum ve güncel hava durumu tahmini.
İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, 15 Ekim Perşembe günü için İstanbul Valiliği'nden gelecek açıklamaları takip ediyor. Meteoroloji tahminlerine göre kentte sağanak yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar da etkili olacak. Olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor. Peki, İstanbul'da bugün okullar tatil mi, 15 Ekim Perşembe günü okul var mı? İşte İstanbul Valiliği'nin tatil kararıyla ilgili son dakika açıklaması...
İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği hava koşulları nedeniyle eğiteme 1 gün ara verildiğini duyurdu
15 EKİM PERŞEMBE İSTANBUL HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının yaklaşık 12 ila 16 derece arasında olması öngörülüyor. Marmara Bölgesi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50 ila 80 kilometre hızla kuvvetli rüzgar ve fırtına görülebileceği bildiriliyor.
İSTANBUL'DA YARIN DERS YAPILACAK MI?
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildi.
Kararın, yoğun yağışın neden olduğu olumsuzlukların vatandaşların günlük yaşamına etkisini en aza indirmek amacıyla alındığı belirtildi.
BAZI KAMU ÇALIŞANLARI İDARİ İZİNLİ SAYILACAK
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malul gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de aynı gün idari izinli sayılacak.
Ancak 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personele yönelik idari izin uygulaması, sağlık, emniyet ve yağışla mücadele çalışmalarında görev yapan kadın çalışanları kapsamayacak.
Öte yandan, 8 yaşından küçük engelli çocuğu bulunan çalışan anneler, meslek gruplarına bakılmaksızın idari izinli olacak.
MOTOSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI
İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını da yasakladı.
Valiliğin kararına göre yasak, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve ikinci bir talimata kadar devam edecek.