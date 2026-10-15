İSTANBUL'DA YARIN DERS YAPILACAK MI?

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildi.

Kararın, yoğun yağışın neden olduğu olumsuzlukların vatandaşların günlük yaşamına etkisini en aza indirmek amacıyla alındığı belirtildi.