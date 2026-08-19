KPSS 2026 ortaöğretim başvuruları ne zaman? ÖSYM ile 2026 KPSS Ortaöğretim sınav ve başvuru takvimi...
Lise mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katılım sağladığı 2026 KPSS Ortaöğretim sınavında başvuru süreci için geri sayım başladı. Sınava katılmayı planlayan adaylar ise başvuruların nasıl gerçekleştirileceği, son başvuru günü, sınav tarihi ve sonuçların ne zaman ilan edileceği gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? KPSS Lise sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte başvuru ekranı ve 2026 KPSS Ortaöğretim takvimine ilişkin merak edilenler...
Kamu personeli olma hedefiyle sınava hazırlanan lise mezunları için 2026 KPSS Ortaöğretim süreci yaklaşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen sınava ilişkin başvuru ve sınav tarihleri yayımlanan takvimle netlik kazandı. Adaylar özellikle başvuruların hangi gün başlayacağını, ne zamana kadar süreceğini ve işlemlerin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? İşte KPSS lise düzeyi başvuru takvimine ilişkin ayrıntılar...
KPSS 2026 ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026’da başlayacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini 8 Eylül 2026 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026 KPSS Ortaöğretim için geç başvurular 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak ve bu dönemde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.
KPSS 2026 ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS 2026 ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILACAK?
KPSS Ortaöğretim sınav başvuruları elektronik ortamda ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden alınmaktadır.
AİS Sistemine Giriş: ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ya da e-Devlet kapısı üzerinden giriş yapın.
Başvuru Formunun Doldurulması: "Aktif Sınavlar" listesinde yer alan "2026-KPSS Ortaöğretim" seçeneğine tıklayarak sınav merkezi tercihi ve eğitim bilgilerinizi kontrol edip onaylayın.
Sınav Ücretinin Ödenmesi: Başvuru kaydını tamamladıktan sonra sınav ücretini ÖSYM Ödemeler Sistemi (odeme.osym.gov.tr) üzerinden kredi/banka kartıyla ya da kılavuzda belirtilen anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırın.