KPSS 2026 ortaöğretim başvuruları ne zaman? ÖSYM ile 2026 KPSS Ortaöğretim sınav ve başvuru takvimi...

Kamu personeli olma hedefiyle sınava hazırlanan lise mezunları için 2026 KPSS Ortaöğretim süreci yaklaşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen sınava ilişkin başvuru ve sınav tarihleri yayımlanan takvimle netlik kazandı. Adaylar özellikle başvuruların hangi gün başlayacağını, ne zamana kadar süreceğini ve işlemlerin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? İşte KPSS lise düzeyi başvuru takvimine ilişkin ayrıntılar...