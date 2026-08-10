KPSS SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2026 | ÖSYM ile KPSS Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisans başvuruları ne zaman alınacak?
KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim DHBT başvuru ve sınav tarihleri, adayların gündeminde yer alıyor. KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz günleri arasında alınırken, KPSS Ön Lisans başvuruları ise 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 27 Ağustos'ta başlayacak ve 8 Eylül'de sona erecek. İşte, 2026 KPSS sınav tarihleri ve sonuçların açıklanacağı tarihler…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 KPSS takvimi, devlet memuru olma hayali kuran milyonlarca adayın gündeminde yer alıyor. Lisans, Ön Lisans, Lise (Ortaöğretim) ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumları için sınav günleri ile sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. KPSS Lisans ve Ön Lisans başvuruları tamamlanırken KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 27 Ağustos itibariyle başlayacak ve 8 Eylül’de sona erecek. İşte, ÖSYM AİS ile 2026 KPSS sınav tarihleri…
KPSS LİSANS SINAV TARİHLERİ 2026
KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alındı.
-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ) 6 Eylül 2026
-KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026
-KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.
-KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ
KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başladı, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.
KPSS Ön Lisans 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS DHBT SINAV TARİHİ 2026
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.
KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS Ortaöğretim sınav başvuruları 27 Ağustos’ta başlayacak ve 8 Eylül’de sona erecek.