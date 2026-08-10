KPSS SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ 2026 | ÖSYM ile KPSS Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisans başvuruları ne zaman alınacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 KPSS takvimi, devlet memuru olma hayali kuran milyonlarca adayın gündeminde yer alıyor. Lisans, Ön Lisans, Lise (Ortaöğretim) ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumları için sınav günleri ile sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. KPSS Lisans ve Ön Lisans başvuruları tamamlanırken KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 27 Ağustos itibariyle başlayacak ve 8 Eylül’de sona erecek. İşte, ÖSYM AİS ile 2026 KPSS sınav tarihleri…