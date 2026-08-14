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        Haberler Bilgi LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI! Lise 2. nakil sonuçları nasıl öğrenilir? LGS 2. nakil sonuçları sorgulama meb.gov.tr/e-Okul ekranı

        LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI! Lise 2. nakil sonuçları nasıl öğrenilir? LGS 2. nakil sonuçları sorgulama meb.gov.tr/e-Okul ekranı

        2026 LGS 2. nakil sonuçları için gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrilmişti. Beklenen duyuru geldi.İkinci nakil tercih sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edildi. Heyecanlı bekleyiş son bulurken öğrenciler ve velileri, sonuçların nereden sorgulanacağını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, MEB LGS 2. nakil sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı (meb.gov.tr/e-Okul) ve yerleştirme sürecine dair merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler sonuçlar için gelecek açıklamaya çevrildi. Yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Öğrenciler, hangi liseye yerleştiklerini https://sonuc.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. İşte 2026 LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı…

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        LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi doğrultusunda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı.

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        LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Öğrenciler ve velileri, LGS ikinci nakil tercih sonuçlarına "https://sonuc.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

        LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        İL/İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONLARINCA YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Böylece yerleştirme süreci, 28 Ağustos tarihinde tamamlanacak.

        Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında alacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek.

        Kayıt işlemleri e-Pansiyon üzerinden sisteme işlenecek.

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        LGS 2. NAKİL TAKVİMİ 2026

        LGS 2. nakil başvuruları: 10-12 Ağustos 2026

        LGS 2. nakil sonuçları: 14 Ağustos 2026

        İl ve ilçe komisyonlarına başvurular: 17-26 Ağustos 2026

        Komisyon yerleştirmeleri: 28 Ağustos 2026

        Yatılılık başvuruları: 31 Ağustos-3 Eylül 2026

        Yatılılık sonuçları: 4 Eylül 2026

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