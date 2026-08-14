LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI! Lise 2. nakil sonuçları nasıl öğrenilir? LGS 2. nakil sonuçları sorgulama meb.gov.tr/e-Okul ekranı

İL/İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONLARINCA YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Böylece yerleştirme süreci, 28 Ağustos tarihinde tamamlanacak.

Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında alacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek.

Kayıt işlemleri e-Pansiyon üzerinden sisteme işlenecek.