LGS kapsamında ikinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler için yerleştirme sonuçlarını bekleme süreci başladı. İkinci nakil kapsamında tercih yapan öğrencilerin yerleştirme sonuçları MEB tarafından ilan edilecek. LGS nakil tercih sonuçları 'meb.gov.tr ile e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul.meb.gov.tr)' üzerinden sorgulanabilecek. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır, erken açıklanır mı? İşte LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih ve merak edilen ayrıntılar...