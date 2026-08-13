LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS nakil tercih sonuçları saat kaçta açıklanır?
LGS yerleştirme sürecinde ikinci nakil tercih başvurularının tamamlanmasıyla öğrencilerin gözü sonuç tarihine çevrildi. İlk yerleştirme ve birinci nakil sürecinin ardından herhangi bir okula yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler ikinci nakil döneminde tercihlerini yaptı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte öğrenciler hangi liseye yerleşeceklerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimde LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, sonuçlar saat kaçta belli açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte 2026 LGS 2. nakil sonuç tarihi ve sonuç sorgulama ekranı.
LGS kapsamında ikinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler için yerleştirme sonuçlarını bekleme süreci başladı. İkinci nakil kapsamında tercih yapan öğrencilerin yerleştirme sonuçları MEB tarafından ilan edilecek. LGS nakil tercih sonuçları 'meb.gov.tr ile e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul.meb.gov.tr)' üzerinden sorgulanabilecek. Peki, LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır, erken açıklanır mı? İşte LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih ve merak edilen ayrıntılar...
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından yerleştirme işlemleri yapılacak.
2026 LGS ikinci nakil sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS 2. nakil sonuçlarının 14 Ağustos 2026 tarihinde saat kaçta açıklanacağına ilişkin kesin bir saat bilgisi paylaşılmadı.
Bu nedenle öğrencilerin sonuçların açıklanacağı gün MEB'in resmi internet sitesini ve sonuç ekranını takip etmesi gerekiyor.
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları açıklandığında öğrenciler MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuç ekranında öğrencinin yerleştirildiği okul bilgisi görüntülenebilecek.
Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından MEB'in sonuç sorgulama ekranına girerek gerekli bilgileri üzerinden yerleştirme durumunu kontrol edebilecek.
LGS'DE OKULA YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?
İkinci nakil döneminin sonunda herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir süreç başlayacak. Bu öğrencilerin il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
Komisyon tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.
LGS YATILILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
LGS yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları da başlayacak. Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında okul ve kurumlar tarafından alınacak.
Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül 2026 tarihinde duyurulacak. Sonuçların açıklanmasının ardından kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
LGS 2. NAKİL TAKVİMİ 2026
LGS 2. nakil başvuruları: 10-12 Ağustos 2026
LGS 2. nakil sonuçları: 14 Ağustos 2026
İl ve ilçe komisyonlarına başvurular: 17-26 Ağustos 2026
Komisyon yerleştirmeleri: 28 Ağustos 2026
Yatılılık başvuruları: 31 Ağustos-3 Eylül 2026
Yatılılık sonuçları: 4 Eylül 2026