LGS 2. TERCİH 1. NAKİL NASIL, NEREDEN YAPILIR?

LGS kapsamında yerleştirmeye esas nakil işlemleri, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iki ayrı dönemde gerçekleştirilecek. Nakil sürecinin her iki aşamasında öğrenciler; merkezî sınav puanıyla öğrenci kabul eden liselerden en fazla 3, yerel yerleştirme kapsamındaki okullardan en fazla 3 ve pansiyonlu okullardan en fazla 3 tercih yapabilecek.

İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihleri doğrultusunda bir okula kayıt hakkı kazanan öğrenciler için nakil dönemlerinde kayıt alanından veya farklı okul türlerinden tercih yapma şartı aranmayacak.

İlk tercih döneminde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise nakil başvurularında ilk iki tercihini kendi kayıt alanındaki okullardan yapmak koşuluyla toplamda en fazla 3 okul seçebilecek. Ayrıca bu tercihler arasında aynı okul türünden en fazla 2 okula yer verilebilecek.