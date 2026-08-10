LGS LİSE 2. TERCİH 1. NAKİL TABAN PUANLARI 2026: Fen, Anadolu, Meslek Lise nakil taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ilk tercihlerinde istedikleri liseye yerleşemeyen öğrencilerin gözü nakil sürecine çevrildi. Adaylar ve veliler, LGS 1. nakil dönemine ilişkin boş kontenjanları, taban puanları ve ek tercih seçeneklerini araştırmaya başladı. Liselerdeki güncel kontenjan durumu ve taban puanlar, ilk yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından netleşiyor. Peki, 2026 LGS ek tercih ve ikinci tercih sürecine ait boş kontenjanlar açıklandı mı? İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere fen, Anadolu ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinin güncel kontenjan ve taban puan bilgilerine nasıl ulaşılır? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 LGS nakil dönemi boş kontenjan ve taban puan sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
LGS 2026 tercih sonuçlarının ilan edilmesinin ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil dönemi başlıyor. Öğrenciler ve aileleri, boş kalan kontenjanların yanı sıra liselerin güncellenen taban puanlarını ve ikinci tercih sürecinin ayrıntılarını yakından takip ediyor. İlk yerleştirme sonuçlarına göre şekillenen kontenjan listeleri, nakil başvurularında adayların tercihlerini belirlemesinde önemli rol oynuyor. Peki, LGS 2026 1. nakil boş kontenjanları ve taban puanları yayımlandı mı? Ek tercih başvuruları nasıl yapılacak? İstanbul, Ankara ve İzmir’deki fen liseleri, Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinde hangi okullarda kontenjan bulunuyor? İşte MEB’in LGS nakil sürecine ilişkin güncel kontenjan, taban puan ve tercih sorgulama bilgileri...
LGS 2026 NAKİL TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
LGS 2026 tercih - lise yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta açıklandı. 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında 1 milyon 29 bin 595 öğrenci, merkezî sınav ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulundu. Böylece ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 93,56'sı tercihlerine yerleşti.
Sınavla öğrenci alan okullarda doluluk oranı yüzde 95,76
Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,76 oldu.
Yerel yerleştirmede öğrencilerin yüzde 94,53'ü, ilk üç tercihinden birine yerleşti
Merkezî yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 89,84'ü ilk beş tercihinden birine yerleşti.
Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 94,53'ü ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.
Kendi illerinde yerleşme oranı yüzde 92,93
2026 yılı merkezî sınav sonuçlarına göre yüzde 5'lik dilimdeki öğrencilerin kendi ilinde bir okula yerleşme oranı yüzde 89,06, tüm öğrencilerin ise kendi illerindeki okullara yerleşme oranı ise yüzde 92,93 oldu.
Üst dilimde yer alan öğrenciler farklı okul ve illere dengeli şekilde dağıldı
2026 yılında yüzde 5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, yüzde 10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti.
LİSE BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI, NASIL SORGULANIR?
2026 LGS kapsamında liselerin taban puanları, boş kontenjan durumları ve nakil işlemlerine ilişkin güncel bilgilere Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabiliyor.
Öğrenciler, e-Okul üzerinden tercih etmeyi düşündükleri okulların güncel taban puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve mevcut boş kontenjan sayılarını inceleyerek tercihlerini bu verilere göre şekillendirebiliyor.
LGS 1. NAKİL 2026 LİSE EK TERCİH BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre LGS 1. nakil sonuçları 10 Ağustos bugün açıklandı.
Öğrenciler LGS 1. Nakil sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ya da e-Okul sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve okul bilgileriyle sorgulayabiliyor.
LGS 2026 NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas 1. nakil dönemi için tercih başvuruları 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 10 Ağustos’ta ilan edilecek. İkinci nakil sürecinde tercihler 10-12 Ağustos arasında yapılabilecek ve yerleştirme sonuçları 14 Ağustos’ta açıklanacak.
Herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler, 17-26 Ağustos tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecek. Komisyonlar tarafından yürütülecek yerleştirme işlemleri 28 Ağustos’ta tamamlanacak.
Yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos ile 3 Eylül tarihleri arasında okul ve kurumlar tarafından alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçlarının 4 Eylül’de duyurulmasının ardından kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
LGS 2026 İSTANBUL ANADOLU VE FEN LİSELERİ TABAN PUANLARI
BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 500
FATİH / İstanbul Erkek Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 500
BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 497,7581
BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Hazırlık + 4 yıl Fransızca 497,4323
KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 494,8872
FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 493,3585
KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 493,3585
ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 491,8566
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 488,8481
ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 488,2457
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 487,7828
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 486,2803
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 483,8668
FATİH / Çapa Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 482,8016
FATİH / Vefa Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 480,1022
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 478,899
ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 477,8204
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 477,0937
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Fransızca 476,0414
KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 474,9396
FATİH / Pertevniyal Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 474,4994
LGS 2026 İSTANBUL ANADOLU VE FEN LİSELERİ TABAN PUANLARI
MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 469,9889
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 468,4873
BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 468,0634
KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 467,8708
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 466,8678
BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 466,5282
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 464,2734
MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 464,0439
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 463,8104
ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 462,9774
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 462,3083
ATAŞEHİR / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 461,6789
FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 460,6924
KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Almanca 460,2259
KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi 4 yıl İngilizce 459,7762
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 459,6336
ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 458,7064
FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 457,9532
PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi 4 yıl İngilizce 456,4341
ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce 455,8397
LGS 2. TERCİH 1. NAKİL NASIL, NEREDEN YAPILIR?
LGS kapsamında yerleştirmeye esas nakil işlemleri, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iki ayrı dönemde gerçekleştirilecek. Nakil sürecinin her iki aşamasında öğrenciler; merkezî sınav puanıyla öğrenci kabul eden liselerden en fazla 3, yerel yerleştirme kapsamındaki okullardan en fazla 3 ve pansiyonlu okullardan en fazla 3 tercih yapabilecek.
İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihleri doğrultusunda bir okula kayıt hakkı kazanan öğrenciler için nakil dönemlerinde kayıt alanından veya farklı okul türlerinden tercih yapma şartı aranmayacak.
İlk tercih döneminde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise nakil başvurularında ilk iki tercihini kendi kayıt alanındaki okullardan yapmak koşuluyla toplamda en fazla 3 okul seçebilecek. Ayrıca bu tercihler arasında aynı okul türünden en fazla 2 okula yer verilebilecek.
Özel öğretim kurumlarının kayıt süreci ile yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden okulların kayıt ve yerleştirme işlemleri, Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi doğrultusunda 13-27 Temmuz tarihleri arasında yürütülecek.
Özel okullara kesin kayıt yaptıran öğrenciler için tercih ekranı kullanıma açılmayacak. Ancak öğrenciler tercih süresi sona ermeden özel okul kayıtlarını iptal ettirmeleri hâlinde yeniden tercih yapabilecek.