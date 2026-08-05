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        Haberler Bilgi Gündem LGS 2026 LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMİ: Adana, Şanlıurfa, Gaziantep Fen, Anadolu ve Meslek liseleri nakil listesi ve boş kontenjanları açıklandı mı?

        LGS 2026 LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMİ: Adana, Şanlıurfa, Gaziantep Fen, Anadolu ve Meslek liseleri nakil listesi ve boş kontenjanları açıklandı mı?

        2026 LGS yerleştirme sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte gözler liselerde kalan boş kontenjanlara ve oluşan taban puanlara çevrildi. Öğrenciler ile veliler, özellikle Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep'teki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin güncel kontenjan durumunu araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığının ilk yerleştirme verileriyle beraber erişime açacağı listeler, nakil döneminde tercih yapacak adaylar için önemli bir yol gösterici olacak. Peki Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep'teki liselerin 2026 yılı boş kontenjanları ile taban puanları belli oldu mu? e-Okul üzerinden nakil kontenjanları nasıl sorgulanır? İşte MEB sorgulama ekranı ve yerleştirmeye esas nakil sürecinin ayrıntıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 10:40 Güncelleme:
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        LGS tercih maratonunda ilk yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla adayların gündemine nakil dönemi girdi. Tercih ettiği okula yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler, Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep’teki liselerin açık kontenjanlarını ve son yerleştirmeyle oluşan taban puanlarını incelemeye başladı. Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerine ait güncel veriler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacak. Peki Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep’te hangi liselerde boş yer kaldı? Güncel taban puanlar nereden öğrenilir, e-Okul kontenjan sorgulaması nasıl yapılır? İşte 2026 LGS nakil dönemine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

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        LGS 2026 LİSE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

        2026 LGS yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Liselerdeki boş kontenjanlar ile yerleştirme sonucunda oluşan taban puanlar ise bugün, e-Okul üzerinden erişime açıldı.

        LGS 2026 TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        LGS 2026 BOŞ KONTENJANLAR NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

        LGS kapsamında liselerdeki güncel boş kontenjanlar ile taban puan bilgileri, Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sistemi ve resmi internet sitesinde yer alan sorgulama ekranları üzerinden takip edilebilecek. Öğrenciler, yayımlanan duyurular ve kontenjan arama sayfası aracılığıyla okulların güncel durumuna ulaşabilecek.

        Adaylar, e-Okul üzerinden il ve ilçe seçimi yaparak okulların güncel taban puanlarını ve kalan kontenjan bilgilerini sorgulayabiliyor.

        E-OKUL LİSE BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

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        ADANA LİSELERİ 2026 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

        1 - Adana / Seyhan / Adana Fen Lisesi - 485,8939 - %0,52

        2 - Adana / Seyhan / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi - 476,4021 - %1,13

        3 - Adana / Çukurova / Adana Anadolu Lisesi - 465,2372 - %2,09

        4 - Adana / Çukurova / ÇEAS Anadolu Lisesi - 452,9657 - %3,35

        5 - Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi - 448,2354 - %3,89

        6 - Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi - 446,7887 - %4,05

        7 - Adana / Kozan / Kozan Fen Lisesi - 439,3759 - %4,95

        8 - Adana / Çukurova / Piri Reis Anadolu Lisesi - 438,8697 - %5,02

        9 - Adana / Sarıçam / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi - 427,5987 - %6,55

        10 - Adana / Çukurova / Sungurbey Anadolu Lisesi - 424,6585 - %6,95

        11 - Adana / Ceyhan / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi - 418,6532 - %7,81

        12 - Adana / Yüreğir / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi - 412,7360 - %8,71

        13 - Adana / Seyhan / Gazi Anadolu Lisesi - 411,8712 - %8,84

        14 - Adana / Seyhan / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi - 403,0803 - %10,24

        15 - Adana / Yüreğir / 75. Yıl Anadolu Lisesi - 397,0254 - %11,23

        16 - Adana / Kozan / Fatih Anadolu Lisesi - 393,8515 - %11,77

        17 - Adana / Yüreğir / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi - 387,1694 - %12,90

        18 - Adana / Çukurova / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı - 381,3983 - %13,92

        19 - Adana / Yüreğir / TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi - 379,9485 - %14,17

        20 - Adana / Ceyhan / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi - 375,6924 - %14,94

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        ŞANLIURFA LİSELERİ 2026 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

        1 - Haliliye / Fen Lisesi - 455,7099 - %3,05

        2 - Haliliye / TOBB Fen Lisesi - 434,0186 - %5,66

        3 - Haliliye / ÇEAŞ Anadolu Lisesi - 415,7617 - %8,25

        4 - Karaköprü / Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi - 409,4460 - %9,22

        5 - Siverek / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi - 407,7282 - %9,48

        6 - Birecik / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi - 397,4593 - %11,15

        7 - Haliliye / Anadolu Lisesi - 397,2504 - %11,19

        8 - Viranşehir / Viranşehir Fen Lisesi - 386,6149 - %12,99

        9 - Haliliye / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi - 385,5095 - %13,19

        10 - Haliliye / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi - 372,8827 - %15,46

        11 - Siverek / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi - 355,4995 - %18,60

        12 - Viranşehir / Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi - 352,3360 - %19,45

        13 - Karaköprü / Milli İrade Kız And. İHL (Fen ve Sos. Bil. Prog.) - 351,8761 - %19,53

        14 - Eyyübiye / Şair Nabi Fen Lisesi - 350,7786 - %19,75

        15 - Karaköprü / Adnan Menderes Anadolu Lisesi - 349,2570 - %20,06

        16 - Ceylanpınar / Ceylanpınar Fen Lisesi - 344,9445 - %20,95

        17 - Haliliye / Sosyal Bilimler Lisesi - 335,3066 - %23,01

        18 - Karaköprü / Hatice Kübra Kız And. İHL (Fen ve Sos. Bil.) - 331,5210 - %23,86

        19 - Eyyübiye / TES-İŞ Anadolu Lisesi - 326,5578 - %24,99

        20 - Siverek / Siverek Anadolu Lisesi - 322,4904 - %25,93

        6

        GAZİANTEP LİSELERİ 2026 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

        1 - Vehbi Dinçerler Fen Lisesi - 477,0845 - %1,06

        2 - TOBB Fen Lisesi - 467,5581 - %1,88

        3 - Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi - 458,2261 - %2,79

        4 - Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi - 452,6265 - %3,39

        5 - Prof. Dr. Mehmet Görmez AİHL (Fen ve Sosyal Bilimler) - 440,1192 - %4,86

        6 - Gaziantep Anadolu Lisesi - 437,8171 - %5,16

        7 - Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi - 435,3179 - %5,48

        8 - Nizip Fen Lisesi - 425,3089 - %6,86

        9 - Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi - 423,7919 - %7,08

        10 - Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi - 423,1490 - %7,17

        11 - Borsa İstanbul Anadolu Lisesi - 408,4143 - %9,38

        12 - Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi - 405,7658 - %9,79

        13 - Gülşen Batar Anadolu Lisesi - 396,5662 - %11,31

        14 - Gaziantep Lisesi - 387,0272 - %12,92

        15 - Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi - 379,3919 - %14,27

        16 - Şehit Mehmet Demir Kız AİHL - 378,5429 - %14,42

        17 - Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi - 378,1615 - %14,49

        18 - Şehit Cuma Akıl AİHL - 364,9574 - %16,95

        19 - Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi - 364,3980 - %17,06

        20 - Hasan Çapan Anadolu Lisesi - 362,9738 - %17,33

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