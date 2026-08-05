LGS 2026 LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMİ: Adana, Şanlıurfa, Gaziantep Fen, Anadolu ve Meslek liseleri nakil listesi ve boş kontenjanları açıklandı mı?

İstanbul Beylikdüzü'nde arkadaşının ailesine ait bir evdeki havuzda ikizi ve arkadaşıyla oyun oynarken havalı tüfek mermisi isabet eden 5 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı. Karan Aydınlısoy, 16 günlük yaşam mücadelesi sonrası hayata tutundu. Baba Cenk Aydınlısoy, "Biz bu olayın kesinlikle kasıtlı olarak... Daha Fazla Göster

İstanbul Beylikdüzü'nde arkadaşının ailesine ait bir evdeki havuzda ikizi ve arkadaşıyla oyun oynarken havalı tüfek mermisi isabet eden 5 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı. Karan Aydınlısoy, 16 günlük yaşam mücadelesi sonrası hayata tutundu. Baba Cenk Aydınlısoy, "Biz bu olayın kesinlikle kasıtlı olarak yapıldığına inanıyoruz" derken anne Naz Aydınlısoy, "Bir anne olarak canım çok yanıyor. Kalbim sıkışıyor ama istiyorum ki gerçekten adalet yerini bulsun" dedi. Silahı ateşleyen 17 yaşındaki çocuk da tutuklandı(İHA) Daha Az Göster