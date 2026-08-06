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        Haberler Bilgi LGS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? Bursa, Antalya, Konya Fen, Anadolu ve Meslek liseleri nakil listesi e-Okul'dan nasıl sorgulanır?

        LGS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? Bursa, Antalya, Konya Fen, Anadolu ve Meslek liseleri nakil listesi e-Okul'dan nasıl sorgulanır?

        LGS boş kontenjanları ve taban puanları, 2026 LGS ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Bursa, Antalya ve Konya'da merkezi sınav puanıyla öğrenci alan liselerin taban puanları belli oldu. Bursa'da Tofaş Fen Lisesi, Antalya'da Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi ve Konya'da Meram Fen Lisesi en yüksek taban puanıyla öğrenci alan okullar arasında yer aldı. İşte 2026 e-Okul nakil boş kontenjan listesiyle ilgili merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 15:47 Güncelleme:
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        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 LGS yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından gözler Bursa, Antalya ve Konya'daki liselerin taban puanları ile boş kontenjanlarına çevrildi. Veliler, Fen, Anadolu ve Meslek liselerinin taban puanlarını ve kontenjan durumlarını inceleyerek 1. nakil tercihlerini yapacak. İşte 2026 e-Okul LGS nakil boş kontenjan listesi ve okul taban puanlarına ilişkin tüm detaylar…

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        LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        2026 lise yerleştirme sonuçları 5 Ağustos Çarşamba günü açıklandı.

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        2026 LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Öğrenciler 2026 LGS lise yerleştirme sonuçlarına, 5 Ağustos 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi "meb.gov.tr" veya "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden ulaşılabiliyor.

        LİSE YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 94,53’Ü YERLEŞTİ

        Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,76 oldu.

        Yerel yerleştirmede öğrencilerin yüzde 94,53'ü, ilk üç tercihinden birine yerleşti

        Merkezî yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 89,84'ü ilk beş tercihinden birine yerleşti.

        Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 94,53'ü ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.

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        KENDİ İLLERİNDE YERLEŞME ORANI %92,93

        2026 yılı merkezî sınav sonuçlarına göre yüzde 5'lik dilimdeki öğrencilerin kendi ilinde bir okula yerleşme oranı yüzde 89,06, tüm öğrencilerin ise kendi illerindeki okullara yerleşme oranı ise yüzde 92,93 oldu.

        Üst dilimde yer alan öğrenciler farklı okul ve illere dengeli şekilde dağıldı

        2026 yılında yüzde 5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, yüzde 10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti.

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        LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        2026 Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Meslek liselerinin boş kontenjanları ve taban puanları, 2026 LGS lise tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından erişime açıldı. Öğrenciler puan bilgilerini ve kontenjan durumunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sistemi üzerinden ya da e-Okul ekranından görüntüleyebilecekler.

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        BURSA, ANTALYA, KONYA LGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI

        Bursa, Antalya, Konya LGS boş kontenjanlar ve taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından belli oldu. Öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden lise tercihi il ve ilçe seçimi yaptıktan sonra LGS taban puanları ve boş kontenjanları görüntüleyebilecek.

        LİSE BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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        BURSA LGS TABAN PUANLARI

        Sıra 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilim Okul Adı Okul Türü Yabancı Dil 2025 Kont.
        1 489,3815 0,29 Nilüfer / Tofaş Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 120
        2 483,2808 0,63 Nilüfer / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 120
        3 473,2768 1,38 Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 150
        4 470,2058 1,64 Osmangazi / Mümin Canbaz Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 120
        5 459,8095 2,61 Nilüfer / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 210
        6 454,6260 3,16 Osmangazi / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 150
        7 448,5416 3,86 İnegöl / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 120
        8 447,5715 3,96 Yıldırım / Yıldırım Fen Lisesi Fen Lisesi İngilizce 90
        9 446,8371 4,05 Osmangazi / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 150
        10 438,9979 5,00 Osmangazi / Bursa Erkek Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 120
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        ANTALYA LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERi

        Okul Adı 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilim Okul Türü Yabancı Dil 2025 Kont.
        Döşemealtı / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi 482,9832 0,64 Fen Lisesi İngilizce 120
        Muratpaşa / Antalya Anadolu Lisesi 471,0812 1,54 Anadolu Lisesi İngilizce 180
        Kepez / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi 458,7787 2,73 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 30
        Muratpaşa / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi 458,2658 2,78 Anadolu Lisesi İngilizce 150
        Kepez / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi 455,1836 3,10 Fen Lisesi İngilizce 150
        Alanya / Hüseyin Girenes Fen Lisesi 453,8444 3,25 Fen Lisesi İngilizce 150
        Manavgat / Namık Karamancı Fen Lisesi 453,3260 3,30 Fen Lisesi İngilizce 120
        Aksu / Aksu Fen Lisesi 446,6461 4,07 Fen Lisesi İngilizce 150
        Konyaaltı / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi 439,5940 4,92 Anadolu Lisesi İngilizce 150
        Kepez / Gülveren Anadolu Lisesi 435,4075 5,47 Anadolu Lisesi İngilizce 150
        Gazipaşa / Gazipaşa Fen Lisesi 428,7329 6,38 Fen Lisesi İngilizce 120
        Kemer / Göynük Fen Lisesi 426,6053 6,68 Fen Lisesi İngilizce 120
        Alanya / Hasan Çolak Anadolu Lisesi 422,0026 7,32 Anadolu Lisesi İngilizce 120
        Muratpaşa / Antalya Lisesi 420,8177 7,49 Anadolu Lisesi İngilizce 180
        Kepez / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 420,3512 7,56 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 60
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        KONYA LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

        Sıra Okul Adı 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilim Okul Türü Yabancı Dil 2025 Kont.
        1 Meram / Meram Fen Lisesi 479,8578 0,88 Fen Lisesi İngilizce 150
        2 Selçuklu / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi 474,3729 1,29 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 60
        3 Selçuklu / Selçuklu Fen Lisesi 467,7864 1,85 Fen Lisesi İngilizce 120
        4 Karatay / Karatay Fen Lisesi 460,3488 2,55 Fen Lisesi İngilizce 120
        5 Selçuklu / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı 454,0705 3,22 Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce 120
        6 Meram / Meram Anadolu Lisesi 452,6433 3,39 Anadolu Lisesi İngilizce 180
        7 Selçuklu / ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı 452,3976 3,41 Anadolu Teknik Programı İngilizce 24
        8 Selçuklu / ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı 444,8761 4,28 Anadolu Teknik Programı İngilizce 24
        9 Selçuklu / Selçuklu Anadolu Lisesi 441,4678 4,69 Anadolu Lisesi İngilizce 120
        10 Selçuklu / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi 437,2574 5,23 Anadolu Lisesi İngilizce 150
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