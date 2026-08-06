LGS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? Bursa, Antalya, Konya Fen, Anadolu ve Meslek liseleri nakil listesi e-Okul'dan nasıl sorgulanır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 LGS yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından gözler Bursa, Antalya ve Konya'daki liselerin taban puanları ile boş kontenjanlarına çevrildi. Veliler, Fen, Anadolu ve Meslek liselerinin taban puanlarını ve kontenjan durumlarını inceleyerek 1. nakil tercihlerini yapacak. İşte 2026 e-Okul LGS nakil boş kontenjan listesi ve okul taban puanlarına ilişkin tüm detaylar…