LGS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? Bursa, Antalya, Konya Fen, Anadolu ve Meslek liseleri nakil listesi e-Okul'dan nasıl sorgulanır?
LGS boş kontenjanları ve taban puanları, 2026 LGS ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Bursa, Antalya ve Konya'da merkezi sınav puanıyla öğrenci alan liselerin taban puanları belli oldu. Bursa'da Tofaş Fen Lisesi, Antalya'da Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi ve Konya'da Meram Fen Lisesi en yüksek taban puanıyla öğrenci alan okullar arasında yer aldı. İşte 2026 e-Okul nakil boş kontenjan listesiyle ilgili merak edilenler…
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 LGS yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından gözler Bursa, Antalya ve Konya'daki liselerin taban puanları ile boş kontenjanlarına çevrildi. Veliler, Fen, Anadolu ve Meslek liselerinin taban puanlarını ve kontenjan durumlarını inceleyerek 1. nakil tercihlerini yapacak. İşte 2026 e-Okul LGS nakil boş kontenjan listesi ve okul taban puanlarına ilişkin tüm detaylar…
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2026 lise yerleştirme sonuçları 5 Ağustos Çarşamba günü açıklandı.
2026 LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Öğrenciler 2026 LGS lise yerleştirme sonuçlarına, 5 Ağustos 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi "meb.gov.tr" veya "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden ulaşılabiliyor.
ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 94,53’Ü YERLEŞTİ
Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,76 oldu.
Yerel yerleştirmede öğrencilerin yüzde 94,53'ü, ilk üç tercihinden birine yerleşti
Merkezî yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 89,84'ü ilk beş tercihinden birine yerleşti.
Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 94,53'ü ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.
KENDİ İLLERİNDE YERLEŞME ORANI %92,93
2026 yılı merkezî sınav sonuçlarına göre yüzde 5'lik dilimdeki öğrencilerin kendi ilinde bir okula yerleşme oranı yüzde 89,06, tüm öğrencilerin ise kendi illerindeki okullara yerleşme oranı ise yüzde 92,93 oldu.
Üst dilimde yer alan öğrenciler farklı okul ve illere dengeli şekilde dağıldı
2026 yılında yüzde 5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 760 okula, yüzde 10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1193 okula yerleşti.
LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2026 Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Meslek liselerinin boş kontenjanları ve taban puanları, 2026 LGS lise tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından erişime açıldı. Öğrenciler puan bilgilerini ve kontenjan durumunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sistemi üzerinden ya da e-Okul ekranından görüntüleyebilecekler.
BURSA, ANTALYA, KONYA LGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI
Bursa, Antalya, Konya LGS boş kontenjanlar ve taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından belli oldu. Öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden lise tercihi il ve ilçe seçimi yaptıktan sonra LGS taban puanları ve boş kontenjanları görüntüleyebilecek.
LİSE BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
BURSA LGS TABAN PUANLARI
ANTALYA LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERi