Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı! 20 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı! 20 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecan yeni bölümde oynanan dokunulmazlık oyunuyla devam etti. Yarışmacılar, düello şeklinde gerçekleştirilen oyunda zeytinyağlılar konseptiyle en iyi tabağı hazırlamak için mücadele etti. Şeflerin değerlendirmeleri sonrasında bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli olacak. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 20 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte 20 Ağustos Perşembe MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme potasına giren yarışmacılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 23:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        MasterChef Türkiye 2026 sezonunda yarışmacılar bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi için tezgah başına geçti. Gecenin konsepti zeytinyağlılar olurken yarışmacılar hazırladıkları tabaklarla şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 20 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte 20 Ağustos MasterChef son bölümünde yaşananlar ve eleme potasına giren isimler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te 20 Ağustos Perşembe akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu düello şeklinde gerçekleştirilecek. Yarışmacılardan zeytinyağlılar konseptine uygun tabaklar hazırlamaları istendi.

        MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        3

        BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        20 Ağustos MasterChef bölümünde bireysel dokunulmazlığın sahibi henüz belli olmadı.

        4

        MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te eleme adayları henüz belli olmadı.

        5

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        MasterChef Türkiye'de 20 Ağustos Perşembe günü oynanan dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu.

        1. eleme adayı: Ayşe

        2. eleme adayı: Koray

        6

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        Mavi Takım

        Muhammed (Takım Kaptanı)

        Şükran

        Koray

        Hasan Alp

        Enes

        Gül

        Ayşe

        Armağan

        Recep

        Simge

        7

        Kırmızı Takım

        Şadi (Takım Kaptanı)

        Nurten

        Bahar

        Tolga

        Batuhan

        Nilay

        Kübra

        Burçin

        ŞirinGül

        Eyüp Can

        8

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından MasterChef'te veda eden yarışmacı belli oldu.

        MasterChef'te elenen yarışmacı Demirhan oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Masterchef
        #tv programı
        #program
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teknoloji hamlesinde yeni dönem
        Teknoloji hamlesinde yeni dönem
        Kuyuda göçük: Baba oğul kurtarıldı
        Kuyuda göçük: Baba oğul kurtarıldı
        Kartal tura kanat çırptı!
        Kartal tura kanat çırptı!
        ABD Hazine Bakanı: İran rejimini çökerteceğiz
        ABD Hazine Bakanı: İran rejimini çökerteceğiz
        Galatasaray Batrakov'un maliyetini açıkladı!
        Galatasaray Batrakov'un maliyetini açıkladı!
        Trabzonspor turu zora soktu!
        Trabzonspor turu zora soktu!
        Beşiktaş kaleyi kapattı!
        Beşiktaş kaleyi kapattı!
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        G.Saray'dan Sarr hamlesi!
        G.Saray'dan Sarr hamlesi!
        "Fars Körfezi" ve "Arap Körfezi" paylaşımları
        "Fars Körfezi" ve "Arap Körfezi" paylaşımları
        Darıca'da korkunç manzara! Kıyıya vuran 3 cansız beden bulundu!
        Darıca'da korkunç manzara! Kıyıya vuran 3 cansız beden bulundu!
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Pınar Altuğ'u sinirlendiren mesaj
        Pınar Altuğ'u sinirlendiren mesaj
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı