MasterChef Türkiye 2026 sezonunda yarışmacılar bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi için tezgah başına geçti. Gecenin konsepti zeytinyağlılar olurken yarışmacılar hazırladıkları tabaklarla şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 20 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte 20 Ağustos MasterChef son bölümünde yaşananlar ve eleme potasına giren isimler...