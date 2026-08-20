MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı! 20 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan yeni bölümde oynanan dokunulmazlık oyunuyla devam etti. Yarışmacılar, düello şeklinde gerçekleştirilen oyunda zeytinyağlılar konseptiyle en iyi tabağı hazırlamak için mücadele etti. Şeflerin değerlendirmeleri sonrasında bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli olacak. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 20 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte 20 Ağustos Perşembe MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme potasına giren yarışmacılar...
MasterChef Türkiye 2026 sezonunda yarışmacılar bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi için tezgah başına geçti. Gecenin konsepti zeytinyağlılar olurken yarışmacılar hazırladıkları tabaklarla şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 20 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte 20 Ağustos MasterChef son bölümünde yaşananlar ve eleme potasına giren isimler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te 20 Ağustos Perşembe akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu düello şeklinde gerçekleştirilecek. Yarışmacılardan zeytinyağlılar konseptine uygun tabaklar hazırlamaları istendi.
MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
20 Ağustos MasterChef bölümünde bireysel dokunulmazlığın sahibi henüz belli olmadı.
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te eleme adayları henüz belli olmadı.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
MasterChef Türkiye'de 20 Ağustos Perşembe günü oynanan dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu.
1. eleme adayı: Ayşe
2. eleme adayı: Koray
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Muhammed (Takım Kaptanı)
Şükran
Koray
Hasan Alp
Enes
Gül
Ayşe
Armağan
Recep
Simge