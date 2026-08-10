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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim elendi? 9 Ağustos 2026 Pazar MasterChef'te yedek kadroya kimler girdi?

        MasterChef kim elendi? 9 Ağustos 2026 Pazar MasterChef'te yedek kadroya kimler girdi?

        MasterChef Türkiye'de ana kadro mücadelesinde sona gelindi. Hatırlanacağı gibi MasterChef'in son bölümünde ana kadroya giren 20. ve son yarışmacı Koray olmuştu. Yeni bölümde ise yedeklerden 2 yarışmacı daha ana kadroya girme hakkı kazandı. Dördüncü ve son grupta mücadele eden diğer yarışmacılar ise MasterChef'e veda edecek. Peki, MasterChef kim elendi? 9 Ağustos Pazar MasterChef'te yedek kadroya kimler girdi? İşte 9 Ağustos 2026 MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 00:24 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de ana kadroya girecek son yarışmacının da belli olmasıyla birlikte gözler yedek kadro mücadelesine çevrildi. 20 kişilik ana kadronun tamamlanmasının ardından yedeklerden ana kadroya girecek yarışmacılar için heyecan devam ediyor. Yeni bölümde dördüncü ve son grupta kalan yarışmacılar son kez şeflerin karşısına çıktı. Gecenin sonunda bazı yarışmacılar MasterChef'e veda ederken başarılı olan isimler yedeklerden ana kadroya girme fırsatı yakaladı. Peki, MasterChef kim elendi? 9 Ağustos Pazar 2026 MasterChef'te ana kadroya yedeklerden kim girdi? İşte MasterChef'te yedek kadroya giren yarışmacılar...

        2

        MASTERCHEF'TE YEDEK KADRO MÜCADELESİ

        MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro mücadelesinin sonuna gelindi. Ana kadroya giren 20. ve son yarışmacı Koray'ın ardından gözler yedeklerden ana kadroya girecek isimlere çevrildi. Dördüncü ve son grupta kalan yarışmacılar, şeflerin karşısında en iyi tabaklarını hazırlayarak yedeklere girmeye çalıştı.

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        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KAÇ YARIŞMACI ANA KADROYA GİRECEK?

        MasterChef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya toplam 3 yarışmacı dahil oldu. Böylece ana kadronun ardından yedeklerden gelecek yarışmacılar da tamamlanmış oldu. Şeflerin değerlendirmelerinin ardından ana kadroya yedeklerden dahil olan yarışmacılar:

        Recep

        Asuman

        Olabiyi

        oldu.

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        9 Ağustos Pazar günü yayınlanan MasterChef bölümünde dördüncü ve son grupta kalan yarışmacılar elenmemek için mücadele etti. Şeflerin verdiği görevleri en başarılı şekilde yerine getiremeyen yarışmacılar MasterChef Türkiye'ye veda etti.

        5

        MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

        Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:

        1. GRUP

        Furkan

        Eylül

        Çağatay

        Onur

        Hilal

        6

        2. GRUP

        Sercan

        Ayla

        Nurten

        Şadi

        Burçin

        7

        3. GRUP

        Tolga

        Muhammed

        Ayşe

        8

        4. GRUP

        Simge

        Bahar

        Şükran

        Armağan

        Koray

        9

        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        Üçüncü grupta MasterChef'te ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar

        Buse

        Tolgahan

        Sultan

        oldu.

        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER

        Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.

        1. GRUP YEDEK YARIŞMACILARI

        Emre

        Cansu

        Hami Efe

        Fatma

        10

        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİM DAHİL OLDU?

        İkinci grupta yarışan isimler arasından şeflerin belirlediği 4 yarışmacı, yedek kadroya girmeye hak kazandı.

        MasterChef'e ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar,

        Betül

        Esra

        Faruk

        Nesibe oldu.

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