MasterChef kim elendi? 9 Ağustos 2026 Pazar MasterChef'te yedek kadroya kimler girdi?
MasterChef Türkiye'de ana kadro mücadelesinde sona gelindi. Hatırlanacağı gibi MasterChef'in son bölümünde ana kadroya giren 20. ve son yarışmacı Koray olmuştu. Yeni bölümde ise yedeklerden 2 yarışmacı daha ana kadroya girme hakkı kazandı. Dördüncü ve son grupta mücadele eden diğer yarışmacılar ise MasterChef'e veda edecek. Peki, MasterChef kim elendi? 9 Ağustos Pazar MasterChef'te yedek kadroya kimler girdi? İşte 9 Ağustos 2026 MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
MasterChef Türkiye'de ana kadroya girecek son yarışmacının da belli olmasıyla birlikte gözler yedek kadro mücadelesine çevrildi. 20 kişilik ana kadronun tamamlanmasının ardından yedeklerden ana kadroya girecek yarışmacılar için heyecan devam ediyor. Yeni bölümde dördüncü ve son grupta kalan yarışmacılar son kez şeflerin karşısına çıktı. Gecenin sonunda bazı yarışmacılar MasterChef'e veda ederken başarılı olan isimler yedeklerden ana kadroya girme fırsatı yakaladı. Peki, MasterChef kim elendi? 9 Ağustos Pazar 2026 MasterChef'te ana kadroya yedeklerden kim girdi? İşte MasterChef'te yedek kadroya giren yarışmacılar...
MASTERCHEF'TE YEDEK KADRO MÜCADELESİ
MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ana kadro mücadelesinin sonuna gelindi. Ana kadroya giren 20. ve son yarışmacı Koray'ın ardından gözler yedeklerden ana kadroya girecek isimlere çevrildi. Dördüncü ve son grupta kalan yarışmacılar, şeflerin karşısında en iyi tabaklarını hazırlayarak yedeklere girmeye çalıştı.
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KAÇ YARIŞMACI ANA KADROYA GİRECEK?
MasterChef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya toplam 3 yarışmacı dahil oldu. Böylece ana kadronun ardından yedeklerden gelecek yarışmacılar da tamamlanmış oldu. Şeflerin değerlendirmelerinin ardından ana kadroya yedeklerden dahil olan yarışmacılar:
Recep
Asuman
Olabiyi
oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
9 Ağustos Pazar günü yayınlanan MasterChef bölümünde dördüncü ve son grupta kalan yarışmacılar elenmemek için mücadele etti. Şeflerin verdiği görevleri en başarılı şekilde yerine getiremeyen yarışmacılar MasterChef Türkiye'ye veda etti.
MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR
Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:
1. GRUP
Furkan
Eylül
Çağatay
Onur
Hilal
2. GRUP
Sercan
Ayla
Nurten
Şadi
Burçin
3. GRUP
Tolga
Muhammed
Ayşe
4. GRUP
Simge
Bahar
Şükran
Armağan
Koray
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?
Üçüncü grupta MasterChef'te ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar
Buse
Tolgahan
Sultan
oldu.
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER
Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.
1. GRUP YEDEK YARIŞMACILARI
Emre
Cansu
Hami Efe
Fatma