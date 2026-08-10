MasterChef Türkiye'de ana kadroya girecek son yarışmacının da belli olmasıyla birlikte gözler yedek kadro mücadelesine çevrildi. 20 kişilik ana kadronun tamamlanmasının ardından yedeklerden ana kadroya girecek yarışmacılar için heyecan devam ediyor. Yeni bölümde dördüncü ve son grupta kalan yarışmacılar son kez şeflerin karşısına çıktı. Gecenin sonunda bazı yarışmacılar MasterChef'e veda ederken başarılı olan isimler yedeklerden ana kadroya girme fırsatı yakaladı. Peki, MasterChef kim elendi? 9 Ağustos Pazar 2026 MasterChef'te ana kadroya yedeklerden kim girdi? İşte MasterChef'te yedek kadroya giren yarışmacılar...