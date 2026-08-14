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        Haberler Bilgi MasterChef Türkiye 7.eleme adayı kim oldu? 14 Ağustos 2026 Cuma MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye 7.eleme adayı kim oldu? 14 Ağustos 2026 Cuma MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de 14 Ağustos Cuma günü haftanın beşinci takım mücadelesi ekrana geldi. Yarışmacılar farklı salata çeşitlerini hazırlayarak şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı. Gecenin sonunda kaybeden takımdan bir yarışmacı daha eleme potasına girecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? İşte, 14 Ağustos 2026 MasterChef eleme adayı ve kazanan takım hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 22:18 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı devam ediyor. Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef'in değerlendirmeleriyle yarışmacılar, 14 Ağustos Cuma akşamı salata konseptiyle karşı karşıya geldi. Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları, düello şeklindeki mücadelede farklı salataları en başarılı şekilde hazırlamak için tezgah başına geçti. Gecenin sonunda MasterChef eleme adayı olan isim izleyicilerin gündeminde yer aldı. Peki, MasterChef Türkiye'de bugün kim eleme adayı oldu, hangi takım kazandı? İşte, MasterChef eleme adayı olan isime ilişkin detaylar…

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        MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef Türkiye'de 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanan takım oyununun ardından MasterChef eleme adayı belli olacak. Haftanın beşinci takım mücadelesinin ardından kaybeden takımın yarışmacıları arasından bir isim daha eleme potasına girecek.

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        MASTERCHEF TÜRKİYE’DE HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'nin 14 Ağustos tarihli bölümünde Mavi ve Kırmızı takım, salata konseptinde karşı karşıya geldi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından günün kazanan takımı belli olacak. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık ve MasterChef eleme adayı belirleme sürecine geçecek.

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        MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        MasterChef Türkiye'de yeni bölüm öncesinde eleme potasında Batuhan, Demirhan, Nilay, Burçin, Kübra ve Tolga bulunuyordu. 14 Ağustos'taki takım oyununun ardından haftanın yedinci MasterChef eleme adayı da belli olacak. Yarışmacılar, hafta sonunda gerçekleştirilecek eleme gecesinde yarışmaya devam edebilmek için şeflerin karşısına çıkacak.

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        MASTERCHEF ELEME ADAYLAR

        Batuhan

        Demirhan

        Nilay

        Burçin

        Kübra

        Tolga

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        Mavi Takım

        Burçin (Takım Kaptanı)

        Batuhan

        Bahar

        Kübra

        Tolga

        Eyüp Can

        Hasan Alp

        Nilay

        Demir

        Şiringül

        7

        Kırmızı Takım

        Ayşe (Takım Kaptanı)

        Simge

        Şükran

        Enes

        Muhammed

        Armağan

        Gül

        Koray

        Nurten

        Şadi

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