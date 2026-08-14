MasterChef Türkiye 7.eleme adayı kim oldu? 14 Ağustos 2026 Cuma MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı devam ediyor. Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef'in değerlendirmeleriyle yarışmacılar, 14 Ağustos Cuma akşamı salata konseptiyle karşı karşıya geldi. Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları, düello şeklindeki mücadelede farklı salataları en başarılı şekilde hazırlamak için tezgah başına geçti. Gecenin sonunda MasterChef eleme adayı olan isim izleyicilerin gündeminde yer aldı. Peki, MasterChef Türkiye'de bugün kim eleme adayı oldu, hangi takım kazandı? İşte, MasterChef eleme adayı olan isime ilişkin detaylar…