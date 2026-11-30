MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon farkına göre 2027 Ocak’ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak?
Ocak ayına yaklaşırken memur zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Memurlar ile memur emeklileri için 4 aylık zam tablosu netleşti. TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyonunun %2,58 gerçekleşmesiyle birlikte 4 aylık kesinleşen enflasyon farkı %1,21 olarak kayıtlara geçti. Öğretmen, polis, hemşire, doktor ve diğer kamu personelinin alacağı yeni maaşlar enflasyon farkına göre belli olacak. Peki 2027 Ocak'ta memur zammı ne kadar, en düşük memur maaşı kaç TL olacak?
Memur maaşı hesaplamaları gündeme geliyor. Öğretmen, polis, doktor, hemşire, ön lisans ve lisans mezunu memurların gündeminde 2026 ocak memur maaş zammı son durum gelişmeleri yer alıyor. Peki, 2027 yılında en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte, 2027 Ocak ayına dair polis, doktor, hemşire, öğretmen ve tüm memurların maaş hesaplama tablosuna dair detaylar
OCAK 2027 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Memur zammı için kesinleşecek 6 aylık oran 4 Ocak 2027 Pazartesi günü açıklanacak.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Memurlar ile memur emeklileri için 4 aylık zam tablosu netleşti. TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyonunun %2,58 gerçekleşmesiyle birlikte 4 aylık kesinleşen enflasyon farkı %1,21 olarak kayıtlara geçti. Toplu sözleşme artışı da eklendiğinde dört aylık verilere dayanan toplam zam oranı %6,27’ye ulaştı.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
2027 Ocak ayında en düşük memur maaşının, zam oranlarına bağlı olarak 75 bin 779 TL ile 76 bin 116 TL arasında olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın yüzde 7,91'lik tahminine göre maaşın 75 bin 779 TL'ye, piyasa katılımcılarının yüzde 8,37'lik beklentisine göre 76 bin 102 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 8,39'luk zam tahmininin gerçekleşmesi halinde ise en düşük memur maaşı 76 bin 116 TL'ye ulaşacak. Böylece en düşük memur maaşının 2027 yılının ocak ayında 76 bin TL'yi aşması bekleniyor.
ZAMLI MEMUR MAAŞI TABLOSU
Uzman doktorun tahmini yeni maaşı 185.020 TL
Avukatın tahmini yeni maaşı 110.684 TL.
Profesörün tahmini yeni maaşı 166.032 TL
Mühendisin tahmini yeni maaşı 118.324 TL.
Şube müdürünün tahmini yeni maaşı 116.075 TL.
Araştırma görevlisinin tahmini yeni maaşı 111.382 TL.
Uzman öğretmenin tahmini yeni maaşı 99.880 TL.
Vaizin tahmini yeni maaşı 94.263 TL.
Hemşirenin tahmini yeni maaşı 91.947 TL.
Öğretmenin tahmini yeni maaşı 90.222 TL.
Teknisyenin tahmini yeni maaşı 82.228 TL.
Üniversite mezunu memurun tahmini yeni maaşı ise 79.186 TL
*Tahmini maaş beklentisidir. Memur maaşları netleşince zam oranı belli olacaktır.