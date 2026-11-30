EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2027 Ocak ayında en düşük memur maaşının, zam oranlarına bağlı olarak 75 bin 779 TL ile 76 bin 116 TL arasında olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın yüzde 7,91'lik tahminine göre maaşın 75 bin 779 TL'ye, piyasa katılımcılarının yüzde 8,37'lik beklentisine göre 76 bin 102 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 8,39'luk zam tahmininin gerçekleşmesi halinde ise en düşük memur maaşı 76 bin 116 TL'ye ulaşacak. Böylece en düşük memur maaşının 2027 yılının ocak ayında 76 bin TL'yi aşması bekleniyor.