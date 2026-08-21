MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ - Mevlid Kandili’nde neler yapılır? Mevlid Kandili’nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?
İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Mevlid Kandili, bu yıl 24 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşrifinin anıldığı Mevlid Kandili gecesi binlerce Müslüman ibadet ile meşgul olacak. Bu sebeple Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler bu mübarek gecenin feyzinden yararlanmak isteyen isteyen milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? İşte, Mevlid Kandili ibadetleri ile okunacak dualar, kılınacak namazlar, çekilecek zikirler ve tesbihler…
Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler araştırılmaya başlandı. Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) yeryüzüne teşriflerinin yıl dönümü olarak kabul edilen Mevlid Kandili gecesinde milyonlarca Müslüman, ellerini semaya açacak, bol bol dua edecek ve tövbe ve istiğfarda bulunacak. Bu mübarek geceyi ibadet ederek geçirmek isteyenler ‘’Mevlid Kandili'nde neler yapılır?’’ sorusunu gündeme taşıdı. Konu hakkında dini kaynaklarda yer alan bilgiler sorgulanmaya başlandı. Peki, Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir? Merak edenler için Mevlid Kandili ibadetleri ile bu gecede okunacak dualar, kılınacak namazlar, çekilecek zikirler ve tesbihleri derledik.
MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?
Mevlid Kandili'nde yapılması emredilen özel, zorunlu veya bağlayıcı tek bir ibadet şekli yoktur. Bu mübarek gece, İslam dininde genel nafile ibadetler ve dua ile değerlendirilir
14. yüzyılda yaşayan İslam alimlerinden İmam Suyutî ise konuyla ilgili olarak şunları söylemiştir:
‘’İnsanların Mevlid-i Nebevi için toplanıp Kur’an okumaları, Hz. Peygamber (a.s.m)’in veladetiyle ilgili haberleri / menkıbeleri seslendirmeleri, bu münasebetle yemek tertiplemeleri bida-i hasenedir / güzel bir bidattır. Çünkü, bu toplantılarda Hz. Muhammed (a.s.m)’e karşı büyük bir tazim, bir saygı, onun dünyaya teşriflerinden ötürü büyük bir sevinç söz konusudur. Bu ise, sahibine büyük bir sevap kazındırır.” (bk. Suyutî, el-Havî li’l-fetavî, 1/272-şamile).’’
İslam âlimleri buyuruyor ki:
Mevlid gecelerinde toplanarak, mevlid kasidesi okumak, tatlı şeyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, o gecenin şükrünü yerine getirmek müstehaptır. Salihlere elbise ve benzeri hediye vermek, bu geceye hürmet etmek olur. Bunları Allah rızası için yapmak çok sevap olur. (İbni Battal maliki)
Mevlid cemiyetinde, salihleri toplayıp, salevat okumak, fakirleri doyurmak, her zaman sevaptır. Fakat, bunlara çalgı gibi haram karıştırmak büyük günah olur. (Allame Zahirüddin bin Cafer)
Mevlid cemiyetinde, sadaka, hediye vermek, neşe ve sevinç göstermek, haram karıştırmadan mevlid kasidesi okutmak çok sevap olur. (Allame Nasirüddin)
Haram şeyler karıştırmadan mevlid cemiyeti yapmak müstehaptır. (S.ibni Mace şerhi)
Pazarlık etmeden, sırf Allah rızası için hatim veya mevlid okuyan hâfızın, okutanın verdiği hediyeyi alması caiz olur. Kur'an okuyup hediye almayı meslek haline getirmemelidir! Zira âdet haline gelen hediye, şart edilen ücret gibidir. (Dürr-ül muhtar)
Ücretle okunan Kur'andan ölüye sevap hasıl olmaz. (Hidaye)
Bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak iyi olur, sevab olur. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir. Hazret-i Mevlana, ‘’Mevlid okunan yerden belalar gider’’ buyurmuştur. Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Hatta Mevlid gecesi Kadir gecesinden de kıymetlidir diyen âlimler de vardır.
Muazzez Peygamberimizin doğumunu anarken, yalnız mevlid okumak, ilâhiler söylemek ve kandil simidi dağıtmak yeterli değildir. Onun doğumunu anmaktan asıl maksat, evrensel olan risâletini, yüksek ahlâkını, fazîletini, adâlet ve doğruluğunu hatırlamak ve bunları hayatımızda uygulama azmini tazelemektir. Yüce Allah’ın sevgisine, hoşnutluğuna ve bağışlamasına ermenin yeğane yolu, Hz. Peygamber’in yolundan gitmektir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “(Ey Muhammed!) De ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Âl-i İmrân, 31) Bu ayette de belirtildiği gibi, Allah’ı hoşnut etmek, O’nun Peygamberine uymak ve onu örnek almakla mümkündür.
ALLAHü Teâlâ'ya tam bir huşu içinde dua ve niyazda bulunmalıyız. Çünkü dua, rahmet kapılarının anahtarı, kulluğun ruhu ve ibadetin özüdür. Yalnızlaşan insanın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi olan ALLAH'ın azameti karşısında aczini kabullenmesi, O'na sığınması ve O'na yakarması, ne isteyecekse O'ndan istemesidir. İnsanın yaratıcısına yaklaştığı en vasıtasız andır. Dua, sınırlı, sonlu ve aciz varlık olan insanın, sınırsız ve sonsuz kudret sahibi Rabbi ile kurduğu bir köprüdür, Mevlid-i Mutlak'ı imdada çağırmasıdır. Dua, kulluk esprisi içinde ve sıradan isteme anlamlarının ötesinde, ALLAH Teâlâ'nın Rablık ve ilahlık hakikatine en köklü bir sığınma hadisesidir.
MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER
1. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Can ü gönülden, "Es-salatü ve’s-selamü aleyke ya Resûlellah" demeliyiz. Ya da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed demeliyiz.
2. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.
3. Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Kur’an-ı Kerîm okumak veya dinlemek. Böyle mübarek bir gecede yapacağımız ibadetlerin en önemlisi: Kur’an-ı Kerim’i okumak, dinlemek ve anlamı üzerinde düşünmektir. Çünkü Kur’an-ı Kerîm Cenâb-ı Hakk’ın insanlığa son mesajıdır. O’nun iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlık mutlu olacaktır.
4. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda (belli vakitlerde ayet, salavat, dualar) okunulmalı.
5. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabed de bulunulmalı. En azından bir tesbih "Estağfirullah" demeliyiz. Diğer kutlu zamanlar gibi Mevlid gecesi de, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tevbe edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır.
6. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli. Mümkünse vakit namazlarımızı camilerde kılmaya özen göstermeliyiz. Hem cami ve cemaat sevabından yararlanmalı hemde diğer müslüman kardeşlerimizle bütünleşmeli, kandilini tebrik etmeliyiz.
7. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli
8. Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
10. Kişi kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.
11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
13. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.
14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.
15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.
16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.
17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.
19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.
MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?
Mevlid Kandili'ne özel olarak farz kılınmış veya sünnet olarak belirlenmiş müstakil bir kandil namazı bulunmuyor. Bu nedenle “Mevlid Kandili namazı kesin olarak şu kadar rekattır” şeklinde bir ifade kullanmak doğru değildir.
Kandil gecelerinde Müslümanlar, Allah’a ibadet etmek amacıyla nafile namaz kılabilir, kaza namazlarını eda edebilir ve tesbih namazı gibi nafile ibadetleri yerine getirebilir. Nafile namazlar iki rekat halinde kılınabileceği gibi kişinin ibadet etme tercihine göre farklı sayılarda da kılınabilir.
Mevlid Kandili gecesinde iki rekat nafile namaz kılmak isteyenler, diğer nafile namazlarda olduğu gibi niyet ederek namaza başlayabilir.
Niyet, kişinin kalbinden geçirdiği şekilde yapılabileceği gibi “Allah rızası için iki rekat nafile namaz kılmaya niyet ettim” şeklinde de ifade edilebilir.
MEVLİD KANDİLİ'NDE TESBİH NAMAZI KILINIR MI?
Mevlid Kandili gibi mübarek gecelerde tesbih namazı kılmak isteyenler bu nafile ibadeti yerine getirebilir. Tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır.
Tesbih namazında her rekatta toplam 75 defa “Sübhânallâhi ve'l-hamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber” tesbihi getirilir. Dört rekatın tamamında ise toplam 300 tesbih okunmuş olur.
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Tesbih namazına “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya niyet ettim” şeklinde niyet edilerek başlanabilir.
Birinci rekatta Sübhaneke okunduktan sonra tesbih 15 kez okunur. Ardından Fatiha ve bir sure okunur ve tesbih 10 kez daha getirilir.
Rükuda 10, rükûdan doğrulduktan sonra 10, birinci secdede 10, iki secde arasındaki oturuşta 10 ve ikinci secdede 10 kez tesbih okunur. Böylece bir rekatta 75 tesbih tamamlanır.
Diğer rekatlarda da aynı uygulama devam eder ve dört rekatın sonunda toplam 300 tesbih okunmuş olur.
MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR, NASIL DUA EDİLİR?
Ey bütün kâinatı idare eden, ey bütün canlılara can veren, ey bütün âlemleri terbiyesi altında bulunduran yüce Allah’ım!
Bütün kâinatın diliyle, yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca ve hamd edenlerin hamdleriyle sana hamd ediyor ve bütün kâinatın diliyle; yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca salât ve selâm vericilerin salât ve selâmlarıyla, efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’ya salât ve selâm gönderiyoruz.
Ey âlemleri yoktan var eden yüce Rabbimiz! Âlemlerinin içinde bir âlem olarak kapına geldik, bu mübarek kandil gecesinde, dünyevi meşgalemizi bir tarafa bırakıp; huzurunda sana yöneldik, boynumuzu büktük, kemâli edeple senden istiyoruz bizleri boş çevirme ya Rabbi.
MEVLİD KANDİLİ’NDE OKUNACAK DUALAR
Sen ayetlerinde buyuruyorsun ki:
"Ey Muhammed! Kullarım sana beni sorarlarsa, şüphesiz ki ben, onlara çok yakınım. Dua edenin duasını, bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki; doğru yolu bulmuş olsunlar." İşte bizler senin bu çağrına imanla icabet ediyor, ısrarla dualarımızın kabulünü istiyoruz.
Ya İlâhel âlemin! Bizi yoktan var eden sensin, sen yaratansın biz kuluz, bunu böyle kabul ediyoruz. Bizi kendine kul kabul eyle ya Rabbi.
İki cihan serverini tanıyor ve peygamberliğine iman ediyoruz, bizi ona ümmet, ondan bize şefaat nasip eyle ya Rabbi.
“İnnemel mü’minune ihvetün” ilkene bağlı kalarak Mü’minleri kardeş biliyoruz, bu kardeşliğe şuur ihsan eyle Ya Rabbi.
Ya Rab! Sevdiklerini bize de sevdir, yerdiklerini bize de yerdir. Dost ve düşmanlarımızı tanıma gayreti ver ya Rabbi
(Ey) Mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir. Şüphesiz ki senin her şeye gücün yeter.
Ey Rabbimiz! Biz iman ettik. Öyleyse sen bizim imanımızı bağışla, bizi ateş azabından koru. Ya Rabbi.
Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla! Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma! Bizi ve bizden sonra gelecek olan nesillerimizi de bağışla Ya Rabbi.
Ey Rabbimiz! Bize peygamberlerine vaad ettiğin şeyleri ver, bizi kıyamet günü rezil etme Ya Rabbi.
Rabbimiz! İndirdiğine inandık, elçine uyduk, öyleyse bizi şahitlik edenlerle birlikte yaz.
Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra, kalplerimizi haktan saptırma, bize kendi tarafından bir rahmet bağışla, şüphesiz ki sen çok bağışlayıcısın bağışla bizi ya Rabbi.
Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ya Rabbi.
Rabbimiz! Bize dünyada güzel olanı ver, ahirette de güzel olanı ver, bizi ateşin azabından koru. Ya Rabbi.
Rabbimiz! Senin ilmin ve rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Tövbe edip senin yoluna uyanları bağışla; onları cehennem azabından koru. Rabbimiz! İnananları ve onların babalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları kendilerine söz verdiğin devamlı mutluluk cennetlerine koy; şüphesiz güçlü olan, bilge olan ancak sensin. Onları kötülüklerden koru! O gün kötülüklerden kimi korursan, ona şüphesiz rahmet etmiş olursun. İşte büyük kurtuluş da budur. Bizi büyük kurtuluşa nail eyle ya Rabbi.
Ya ilâhel âlemin! İmanla yaşamayı bizlere nasib-i müyesser eyle. Son nefesimizde Kelime-i Şahadet ki; (buyurun hep beraber) “Eşhedu ella ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve Resuluh” kelime-i mübinini söyleyerek imanla huzuruna varmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi.
Kulluğumuzun bütün noksanlıklarına “Estağfirullah el Azim" diyoruz. Ümmet adına istiğfarımızı kabul eyle ya Rabbi.
Dualarımızı; kabul edilen duaların, içimizdeki beli bükülmüş ihtiyarların, masum yavrularımızın ve senin yanında hatırı olanların hürmetine kabul eyle Ya Rabbi, Kabul eyle Ya Rabbi, Kabul eyle Ya Rabbi! Âmin
“ve ahiru de’vahum enil hamdu lillahi Rabbil âlemin.” El fatiha…
Üzüntüden, kederden, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi
MEVLİD KANDİLİ’NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER VE TESBİHLER
Mevlid Kandili’nde çekilmesi tavsiye edilen zikirler ve tesbihler şöyledir:
Lâ İlâhe İllallah
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidina Muhammed
Estağfirullah
Elhamdulillah
Allah
Allahu ekber
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
zikirlerini çekmek büyük sevaptır.