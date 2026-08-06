Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Mevlid Kandili için geri sayım başladı! 2026 Diyanet takvimi , Rebiülevvel ayının 12. gecesi hangi gün idrak edilecek?

        Mevlid Kandili için geri sayım başladı! 2026 Diyanet takvimi , Rebiülevvel ayının 12. gecesi hangi gün idrak edilecek?

        Mevlid Kandili tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Dini Günler Takvimi ile netlik kazandı. Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen bu mübarek gün, İslam dünyasında Hazreti Muhammed'in doğumunu anmak amacıyla ihya ediliyor. İşte Diyanet takvimine göre 2026 Mevlid Gecesi tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 10:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Son peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğumunu simgeleyen Mevlid Kandili gecesi, Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk geliyor. Bu mübarek geceyi ibadetle eda etmek isteyenler “2026 Mevlid Kandili ne zaman, Rebiülevvel ayının 12. gecesi hangi güne denk geliyor?” sorularına yanıt arıyor. İşte, 2026 Mevlid Gecesi tarihi ve önemi hakkında merak edilenler…

        2

        REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026 yılında 14 Ağustos 2026 Cuma günü başlayacak ve 11 Eylül 2026 Cuma günü sona erecektir. Hicri takvime göre 1 Rebiülevvel 1448 tarihine denk gelen bu mübarek ayda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşrif ettiği Mevlid Kandili ise 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak edilecektir.

        3

        2026 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 Dini Günler Takvimine göre Mevlid Kandili, 24 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Rebiülevvel ayının 12’nci gecesine rastlayan bu mübarek gecede, Türkiye genelindeki camilerde dualar edilecek ve çeşitli kandil programları düzenlenecek.

        4

        MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

        Mevlid Kandili, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak idrak ediliyor. İslam geleneğinde Peygamber Efendimizin Rebiülevvel ayının 12’nci gecesinde Mekke’de doğduğu kabul ediliyor.

        5

        MEVLİD GECESİ NEDEN KUTLANIYOR?

        İslam aleminde bu mübarek gecenin kutlanma gerekçesini, Müslümanların Hz. Muhammed’e duydukları derin sevgi, bağlılık ve minnettarlık oluşturur. Her yıl rebiülevvel ayında idrak edilen bu özel gecede inananlar, Peygamber’in örnek ahlakını ve evrensel mesajını yeniden tefekkür eder; ibadetler, salavatlar ve dualar eşliğinde manevi bir yenilenme sürecine girer.

        6

        MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

        Arapça kökenli olan "mevlid" sözcüğü, "doğum zamanı" ve "doğum yeri" anlamlarını taşır. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya gelişini anmak amacıyla idrak edilen Mevlid Kandili, Müslümanların şükre yöneldiği, bağışlanma dilediği ve Peygamber sevgisini yeniden güçlendirdiği manevi gecelerden biridir.

        7

        MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ

        -Bol Bol Salavat Getirmek: Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) "Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed" diyerek salatüselam getirmek, bu gecenin ruhuna en uygun ibadetlerin başında gelir.

        -Kaza ve Nafile Namazları Kılmak: Geceyi namazla ihya etmek esastır. Üzerinde kaza namazı olanların kaza namazı kılması, olmayanların ise teheccüd ve tesbih namazı gibi nafile namazlara yönelmesi tavsiye edilir.

        8

        -Kur'an-ı Kerim Okumak: Bu kutsal gecede Kur'an okumak, okuyanları dinlemek ve ayetlerin manaları üzerine tefekkür etmek kalplere şifa verir.

        -Tövbe ve İstiğfar Etmek: Günahların affı için içtenlikle Allah’a sığınmak, "Astagfirullah" diyerek geçmiş hatalar için bağışlanma dilemek bu gecenin en büyük kazançlarındandır.

        9

        -Gündüzü Oruçla Geçirmek: Kandil gününü veya ertesi gününü oruçlu geçirmek, manevi arınma sürecini destekleyen ve sevabı çok olan bir salih ameldir.

        -Sadaka Vermek ve İyilik Yapmak: Yoksulları sevindirmek, yetimlerin başını okşamak ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak, bu gecenin bereketini topluma yaymanın en güzel yoludur.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 4 Ağustos 2026 (Süper Lig'de Sezonun Adı Belli Oldu)

        Fenerbahçe avantaj için sahada. Beşiktaş Avrupa mesaisinde. Süper Lig'de sezonun adı belli oldu. Pochettino'nun sözleşmesi uzatıldı. Türk satranç dahisi dünyanın zirvesinde. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Behçet Oktay’ın ailesiyle görüştü
        Behçet Oktay’ın ailesiyle görüştü
        A101’in Carrefour’u devralmasına koşullu izin
        A101’in Carrefour’u devralmasına koşullu izin
        Demokratların El-Sayed seçimi ABD'de kırılma yaratır mı?
        Demokratların El-Sayed seçimi ABD'de kırılma yaratır mı?
        "Greenwood rakiplerin canına okur"
        "Greenwood rakiplerin canına okur"
        Hürmüz açılıyor, altının zincirleri çözülüyor mu?
        Hürmüz açılıyor, altının zincirleri çözülüyor mu?
        "Yapmayın bunu!"
        "Yapmayın bunu!"
        LGS şampiyonu liseler belli oldu
        LGS şampiyonu liseler belli oldu
        Arkadaşını öldürdü, trafik kazası süsü verdi! Kayalıklara çaptı!
        Arkadaşını öldürdü, trafik kazası süsü verdi! Kayalıklara çaptı!
        Babası suç duyurusunda bulundu
        Babası suç duyurusunda bulundu
        İran: Tehditler sona erene kadar Hürmüz kapalı kalacak
        İran: Tehditler sona erene kadar Hürmüz kapalı kalacak
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Ünlü yatırımcıdan yeni çöküş uyarısı: 1987 benzeri bir düşüş yaşanabilir
        Ünlü yatırımcıdan yeni çöküş uyarısı: 1987 benzeri bir düşüş yaşanabilir
        Biri 1 adımla kurtuldu, biri duvara çarpıp can verdi!
        Biri 1 adımla kurtuldu, biri duvara çarpıp can verdi!
        OpenAI: “Apple’ın ticari sırlarına ihtiyacımız yok”
        OpenAI: “Apple’ın ticari sırlarına ihtiyacımız yok”
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        İngilterenin gizemli "yeşil" çocukları!
        İngilterenin gizemli "yeşil" çocukları!
        "Kahraman gibi karşılandı"
        "Kahraman gibi karşılandı"
        Trump’ın “Altın Filosu” daha denize inmeden bütçeyi batırdı
        Trump’ın “Altın Filosu” daha denize inmeden bütçeyi batırdı
        Ekipman parası bile yoktu
        Ekipman parası bile yoktu
        "Eğlenceli bir ekip olduk"
        "Eğlenceli bir ekip olduk"