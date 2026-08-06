MEVLİD GECESİ NEDEN KUTLANIYOR?

İslam aleminde bu mübarek gecenin kutlanma gerekçesini, Müslümanların Hz. Muhammed’e duydukları derin sevgi, bağlılık ve minnettarlık oluşturur. Her yıl rebiülevvel ayında idrak edilen bu özel gecede inananlar, Peygamber’in örnek ahlakını ve evrensel mesajını yeniden tefekkür eder; ibadetler, salavatlar ve dualar eşliğinde manevi bir yenilenme sürecine girer.