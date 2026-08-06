Mevlid Kandili için geri sayım başladı! 2026 Diyanet takvimi , Rebiülevvel ayının 12. gecesi hangi gün idrak edilecek?
Mevlid Kandili tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Dini Günler Takvimi ile netlik kazandı. Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen bu mübarek gün, İslam dünyasında Hazreti Muhammed'in doğumunu anmak amacıyla ihya ediliyor. İşte Diyanet takvimine göre 2026 Mevlid Gecesi tarihi…
Son peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğumunu simgeleyen Mevlid Kandili gecesi, Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk geliyor. Bu mübarek geceyi ibadetle eda etmek isteyenler “2026 Mevlid Kandili ne zaman, Rebiülevvel ayının 12. gecesi hangi güne denk geliyor?” sorularına yanıt arıyor. İşte, 2026 Mevlid Gecesi tarihi ve önemi hakkında merak edilenler…
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 yılında 14 Ağustos 2026 Cuma günü başlayacak ve 11 Eylül 2026 Cuma günü sona erecektir. Hicri takvime göre 1 Rebiülevvel 1448 tarihine denk gelen bu mübarek ayda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya teşrif ettiği Mevlid Kandili ise 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak edilecektir.
2026 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığının 2026 Dini Günler Takvimine göre Mevlid Kandili, 24 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Rebiülevvel ayının 12’nci gecesine rastlayan bu mübarek gecede, Türkiye genelindeki camilerde dualar edilecek ve çeşitli kandil programları düzenlenecek.
MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?
Mevlid Kandili, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak idrak ediliyor. İslam geleneğinde Peygamber Efendimizin Rebiülevvel ayının 12’nci gecesinde Mekke’de doğduğu kabul ediliyor.
MEVLİD GECESİ NEDEN KUTLANIYOR?
İslam aleminde bu mübarek gecenin kutlanma gerekçesini, Müslümanların Hz. Muhammed’e duydukları derin sevgi, bağlılık ve minnettarlık oluşturur. Her yıl rebiülevvel ayında idrak edilen bu özel gecede inananlar, Peygamber’in örnek ahlakını ve evrensel mesajını yeniden tefekkür eder; ibadetler, salavatlar ve dualar eşliğinde manevi bir yenilenme sürecine girer.
MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ
Arapça kökenli olan "mevlid" sözcüğü, "doğum zamanı" ve "doğum yeri" anlamlarını taşır. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya gelişini anmak amacıyla idrak edilen Mevlid Kandili, Müslümanların şükre yöneldiği, bağışlanma dilediği ve Peygamber sevgisini yeniden güçlendirdiği manevi gecelerden biridir.
MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ
-Bol Bol Salavat Getirmek: Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) "Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed" diyerek salatüselam getirmek, bu gecenin ruhuna en uygun ibadetlerin başında gelir.
-Kaza ve Nafile Namazları Kılmak: Geceyi namazla ihya etmek esastır. Üzerinde kaza namazı olanların kaza namazı kılması, olmayanların ise teheccüd ve tesbih namazı gibi nafile namazlara yönelmesi tavsiye edilir.
-Kur'an-ı Kerim Okumak: Bu kutsal gecede Kur'an okumak, okuyanları dinlemek ve ayetlerin manaları üzerine tefekkür etmek kalplere şifa verir.
-Tövbe ve İstiğfar Etmek: Günahların affı için içtenlikle Allah’a sığınmak, "Astagfirullah" diyerek geçmiş hatalar için bağışlanma dilemek bu gecenin en büyük kazançlarındandır.
-Gündüzü Oruçla Geçirmek: Kandil gününü veya ertesi gününü oruçlu geçirmek, manevi arınma sürecini destekleyen ve sevabı çok olan bir salih ameldir.
-Sadaka Vermek ve İyilik Yapmak: Yoksulları sevindirmek, yetimlerin başını okşamak ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak, bu gecenin bereketini topluma yaymanın en güzel yoludur.