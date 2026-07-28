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        Haberler Bilgi Gündem MTV BORÇ SORGULAMA EKRANI TEMMUZ 2026 | Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödemeleri ne zaman, hangi gün bitiyor? MTV taksit ödemesi nasıl yapılır?

        MTV BORÇ SORGULAMA EKRANI TEMMUZ 2026 | Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödemeleri ne zaman, hangi gün bitiyor? MTV taksit ödemesi nasıl yapılır?

        2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemelerinde son gün yaklaşırken araç sahipleri işlemlerini tamamlamaya yöneldi. Yılın ilk taksiti Ocak ayında ödenirken ikinci taksit için Temmuz döneminde başlayan süreçte geri sayım sürüyor. Gecikme yaşamamak isteyen mükellefler, MTV borçlarını nasıl sorgulayabileceklerini ve ödemelerini hangi kanallar üzerinden gerçekleştirebileceklerini araştırıyor. Peki 2026 MTV ikinci taksit ödemeleri ne zaman sona erecek, borç bilgisine nereden ulaşılacak? İşte ödeme süresi, sorgulama adımları ve alternatif ödeme yöntemleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 13:28 Güncelleme:
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        Araç sahiplerinin Temmuz ayındaki vergi gündeminde MTV’nin ikinci taksit ödemesi yer alıyor. 2026 yılına ait ilk taksit Ocak ayında tahsil edilirken, ikinci taksit için tanınan sürenin sonuna yaklaşıldı. Ödemesini henüz yapmayan mükellefler, borç tutarını görüntüleyebilecekleri sorgulama ekranlarını ve ödeme işleminin gerçekleştirilebildiği kanalları araştırıyor. Peki MTV ikinci taksitinde son ödeme günü ne zaman, vergi borcu nasıl öğrenilir? İşte 2026 MTV ödeme takvimi ve işlem yapılabilecek platformlara ilişkin bilgiler…

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        MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

        2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz’da başladı. Araç sahipleri MTV borçlarını Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki eşit taksit halinde ödenecek.

        Yılın ilk taksit ödemeleri 31 Ocak’ta sona ererken, ikinci taksit ödemeleri ise 31 Temmuz 2026 tarihinde bitecek.

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        MTV BORCU NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

        Araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borç sorgulama ve ödeme işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) resmi dijital kanalları üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

        GİB İnternet Vergi Dairesi:

        dijital.gib.gov.tr adresine giriş yapılarak “MTV Ödeme” bölümünden işlemler yapılabiliyor.

        Şifresiz sorgulama ve ödeme:

        Plaka, T.C. kimlik numarası ve araç tescil tarihi bilgileri girilerek sisteme hızlı bir şekilde erişim sağlanabiliyor.

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        e-Devlet üzerinden:

        Gelir İdaresi Başkanlığı hizmetleri üzerinden MTV borcu görüntülenip ödeme yapılabiliyor. Bunun için T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile birlikte plaka bilgisi girildikten sonra güvenlik doğrulaması yapılarak sorgulama tamamlanıyor.

        Banka ve PTT üzerinden:

        Anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları, internet bankacılığı, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubelerinde "Ödemeler > Vergi Ödemeleri > MTV" menüsünden MTV ödemesi gerçekleştirilebiliyor.

        MTV ÖDEMESİ BORÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        MTV TUTARI 2026 NE KADAR?

        2026’da yeni otomobil satın alacaklar veya 1-3 yaşındaki otomobil sahipleri, aracın motor silindir hacmine göre 5 bin 750 TL ila 274 bin TL arasında değişen MTV’ler ödeyecekler. En yaygın ödenecek MTV ise 12 bin 28 TL ile motor silindir hacmi 1.3-1.6 arasında değişen otomobillere ait olacak.

        1-3 yaş aralığındaki binek otomobillerde Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı, aracın motor silindir hacmi ve taşıt değerine göre farklılık gösteriyor. Ancak son yıllarda araç fiyatlarında yaşanan hızlı artış nedeniyle birçok modelde hesaplamalar üst değer dilimi üzerinden yapılıyor. Buna göre 2026 yılında motor silindir hacmi 1.3 litreye kadar olan otomobiller için MTV tutarı 6 bin 903 TL’ye yükselecek.

        Motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında bulunan araçlarda vergi tutarı 12 bin 28 TL’ye çıkarken, 1.6 litre ile 1.8 litre arasındaki otomobillerde ödenecek tutar 17 bin 886 TL’den 21 bin 252 TL’ye yükselecek. 2026 yılında ödenecek en yüksek MTV tutarı ise 274 bin 415 TL olarak uygulanacak.

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