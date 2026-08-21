MÜGE ANLI YENİ SEZON 2026-2027: Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon yayın tarihi belli oldu...
Yeni yayın dönemi öncesinde televizyon kanallarında sezon hazırlıkları devam ederken, sevilen programların ekranlara dönüş tarihleri de belli olmaya başladı. ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı yapımlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert için yeni sezon heyecanı başladı. Yıllardır kayıp vakaları, faili meçhul olaylar ve dikkat çeken dosyaları izleyiciyle buluşturan programın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak, ilk bölüm tarihi belli oldu mu? İşte programın yeni sezon yayın takvimiyle ilgili detaylar…
Yeni televizyon sezonunun başlamasına kısa süre kala izleyicilerin takip ettiği yapımların yayın tarihleri de netleşmeye başladı. ATV’nin gündüz kuşağındaki sevilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuyla yeniden ekran yolculuğuna hazırlanıyor. Kayıp kişilerin bulunması, gizemli olayların aydınlatılması ve dikkat çeken dosyaların ele alındığı programın ne zaman başlayacağı, sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ilk bölümü hangi tarihte yayınlanacak, program ne zaman ekrana gelecek? İşte merak edilen yayın tarihi ve tüm ayrıntılar…
MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Müge Anlı ile Tatlı Sert’in ekranlara dönüş tarihi netleşti.
Yaz arasının sona ermesiyle birlikte yeni sezona başlayacak program, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü ATV ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkacak.
MÜGE ANLI HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Yeni sezonda da dikkat çeken dosyaları, kayıp olaylarını ve çözüm bekleyen vakaları ekrana taşıyacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, aynı yayın saatinde izleyici karşısına çıkmayı sürdürecek.
Program, hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.