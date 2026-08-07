MUHBİR (SNITCH) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

John Matthews, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanan oğlunun 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalmasının ardından büyük bir çıkmazın içine girer. Oğlunun suç örgütleri tarafından tuzağa düşürüldüğünü düşünen John, onu kurtarabilmek için federal yetkililerle iş birliği yapmayı kabul eder. Bunun karşılığında büyük bir uyuşturucu karteline sızarak muhbirlik yapması istenir.

Hayatını riske atan John, hem acımasız suç örgütleriyle hem de güvenlik güçleri arasındaki tehlikeli dengede hayatta kalmaya çalışır. Gerilim giderek artarken, ailesini koruma isteği onu geri dönüşü olmayan bir yolculuğa sürükler.