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        Haberler Bilgi Magazin Muhbir filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Muhbir ne zaman çekildi?

        Muhbir filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Muhbir ne zaman çekildi?

        Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Muhbir (Snitch), aksiyon ve gerilim türünü seven sinemaseverlerin dikkatini çeken yapımlar arasında yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh otururken, senaryosu Justin Haythe ile Ric Roman Waugh'un imzasını taşıyor. Gerçek olaylardan ilham alınarak hazırlanan film, bir babanın oğlunu kurtarmak için verdiği tehlikeli mücadeleyi konu alıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken yapım, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Peki, Muhbir (Snitch) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte Muhbir filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 18:38 Güncelleme:
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        Muhbir (Snitch), 7 Ağustos Cuma akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 14 Haziran 2013 tarihinde vizyona giren film, aksiyon ve dramı gerçek olaylardan ilham alan bir hikâyeyle bir araya getiriyor. Filmin başrollerinde Dwayne Johnson, Barry Pepper, Susan Sarandon ve Jon Bernthal yer alıyor. Tehlikeli bir göreve atılan bir babanın oğlunu kurtarma mücadelesini anlatan yapım, yüksek temposuyla dikkat çekiyor. Peki, Muhbir (Snitch) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte detaylar...

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        MUHBİR (SNITCH) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        John Matthews, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanan oğlunun 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalmasının ardından büyük bir çıkmazın içine girer. Oğlunun suç örgütleri tarafından tuzağa düşürüldüğünü düşünen John, onu kurtarabilmek için federal yetkililerle iş birliği yapmayı kabul eder. Bunun karşılığında büyük bir uyuşturucu karteline sızarak muhbirlik yapması istenir.

        Hayatını riske atan John, hem acımasız suç örgütleriyle hem de güvenlik güçleri arasındaki tehlikeli dengede hayatta kalmaya çalışır. Gerilim giderek artarken, ailesini koruma isteği onu geri dönüşü olmayan bir yolculuğa sürükler.

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        MUHBİR (SNITCH) OYUNCULARI KİMLER?

        Dwayne Johnson – John Matthews

        Barry Pepper – Cooper

        Jon Bernthal – Daniel James

        Susan Sarandon – Joanne Keeghan

        Michael K. Williams – Malik

        Benjamin Bratt – Juan Carlos "El Topo" Pintera

        Nadine Velazquez – Analisa

        Harold Perrineau – Jeffrey Steele

        Melina Kanakaredes – Sylvie Collins

        Rafi Gavron – Jason Collins

        MUHBİR (SNITCH) NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Muhbir (Snitch), 2012 yılı içerisinde çekildi ve post-prodüksiyon sürecinin tamamlanmasının ardından 14 Haziran 2013 tarihinde Türkiye'de vizyona girdi. Yönetmenliğini Ric Roman Waugh'un üstlendiği film, gerçek olaylardan ilham alan senaryosuyla aksiyon ve dram türünü başarılı şekilde bir araya getiren yapımlar arasında gösteriliyor.

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