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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete'de bugün neler var? 3 Ağustos 2026 Resmi Gazete kararları neler?

        Resmi Gazete'de bugün neler var? 3 Ağustos 2026 Resmi Gazete kararları neler?

        3 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, tebliğler ve çeşitli ilanların yer aldığı yeni sayıda yürürlüğe giren düzenlemeler kamuoyunun gündemine taşındı. Vatandaşlar ve kamu kurumlarını ilgilendiren kararların ayrıntıları araştırılırken, "3 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları neler?" sorusu da yanıt arıyor. İşte 3 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ve öne çıkan başlıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 01:02 Güncelleme:
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        Resmi Gazete'nin 3 Temmuz 2026 tarihli sayısı erişime açıldı. Günün ilk saatlerinde yayımlanan yeni sayıda yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, tebliğler ve resmi ilanlar kamuoyuyla paylaşıldı. Resmi Gazete'de yer alan düzenlemelerin detaylarını öğrenmek isteyenler, yayımlanan kararları yakından takip ediyor. İşte 3 Temmuz 2026 Resmi Gazete'de yer alan kararlar ve dikkat çeken düzenlemeler...

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        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        –– Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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