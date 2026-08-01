REYTİNG SONUÇLARI 31 TEMMUZ - CUMA || Dün Akşam ekrana gelen Asırlık Gece - MasterChef - Kuralsız Sokaklar reytinglerde kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları 31 Temmuz Cuma AB ve total listesi dün özellikle prime time'da ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Asırlık Gece - MasterChef - Kuralsız Sokaklar AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 31 Temmuz AB ve total reyting sıralaması...
Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Reyting sonuçları 31 Temmuz AB ve total sıralama güncel listesi geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Asırlık Gece - MasterChef - Kuralsız Sokaklar AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 31 Temmuz AB ve total reyting sıralaması...
AB REYTİNG SONUÇLARI 31 TEMMUZ
MasterChef Türkiye — TV8
Asırlık Gece — TRT 1
Kuralsız Sokaklar — Kanal D
Asırlık Gece (TKR) — TRT 1
NOW Ana Haber — NOW
Hızlı ve Öfkeli 8 (Y.S) — ATV
MasterChef Türkiye Özet — TV8
Kuralsız Sokaklar (TKR) — Kanal D
Kanal D Ana Haber — Kanal D
Asırlık Gece (Özet) — TRT 1
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 31 TEMMUZ
MasterChef Türkiye — TV8
Asırlık Gece — TRT 1
NOW Ana Haber — NOW
Kuralsız Sokaklar — Kanal D
Postacı (T.S) — NOW
Postacı (T.S) (TKR) — NOW
Kuralsız Sokaklar (TKR) — Kanal D
Hızlı ve Öfkeli 8 (Y.S) — ATV
Show Ana Haber — Show TV
Asırlık Gece (Özet) — TRT 1