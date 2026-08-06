REYTİNG SONUÇLARI 5 AĞUSTOS GÜNCEL SIRALAMA || AB ve totalde hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen Var mısın Yok musun, MasterChef, Doğanın Kanunu ve Kuralsız Sokaklar gibi yapımlar reyting sonuçlarına samgasını vurdu. İşte güncel AB ve total reyting sonuçları...