REYTİNG SONUÇLARI 5 AĞUSTOS GÜNCEL SIRALAMA || AB ve totalde hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları 5 Ağustos Pazartesi yani geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından medya gündemini yakından izleyenler "Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Var mısın Yok musun, MasterChef, Doğanın Kanunu ve Kuralsız Sokaklar gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralara yerleşti. İşte güncel 5 Ağustos AB ve total reyting sıralaması...
Giriş: 06 Ağustos 2026 - 09:01 Güncelleme:
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Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ekrana gelen Var mısın Yok musun, MasterChef, Doğanın Kanunu ve Kuralsız Sokaklar gibi yapımlar reyting sonuçlarına samgasını vurdu. İşte güncel AB ve total reyting sonuçları...
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AB REYTİNG SONUÇLARI 5 AĞUSTOS
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TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 5 AĞUSTOS