SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 PERSONEL ALIMI || Bakan Memişoğlu'ndan açıklama geldi! Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 kişilik personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu?

KPSS punaı ile Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl içerisinde uzman doktor, doktor, ebe ve hemşire dahil 26 bin 673 kişilik kadro için alım yapılacağını duyurdu. Alım sürecine ilişkin en çok merak edilen başlıklar arasında başvuru tarihleri, kadro dağılımı, branşlara ayrılacak kontenjanlar ve tercih şartları yer alıyor. Peki, KPSS ile 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte adayların beklediği sürece ilişkin ayrıntılar…