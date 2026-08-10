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        Haberler Bilgi Gündem SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 PERSONEL ALIMI || Bakan Memişoğlu'ndan açıklama geldi! Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 kişilik personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu?

        SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 PERSONEL ALIMI || Bakan Memişoğlu'ndan açıklama geldi! Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 kişilik personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS puanı ile uzman doktor, doktor, tekniker, ebe ve hemşire kadrolarına personel alımı yapılacağını duyurdu. Duyurunun hemen ardından sağlık personeli adayları merak içerisinde başta belirtilen soruların cevabını araştırımaya başladı.Öte yandan toplam sayısı 26 bin 673'ü bulan alım faaliyetiyle ilgili sağlıkçılar başvuru kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı da sorgulanıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, KPSS ile 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte sorgulanan sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 13:23 Güncelleme:
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        KPSS punaı ile Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl içerisinde uzman doktor, doktor, ebe ve hemşire dahil 26 bin 673 kişilik kadro için alım yapılacağını duyurdu. Alım sürecine ilişkin en çok merak edilen başlıklar arasında başvuru tarihleri, kadro dağılımı, branşlara ayrılacak kontenjanlar ve tercih şartları yer alıyor. Peki, KPSS ile 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte adayların beklediği sürece ilişkin ayrıntılar…

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışındaki sağlık personeline yönelik yeni alımların Eylül 2026’da yapılacak KPSS sonrasında gündeme alınacağını duyurdu.

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        Açıklamaya göre, gerekli planlamaların sınavın ardından tamamlanması ve personel alım sürecinin 2026 yılının sonuna doğru başlatılması öngörülüyor.

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        BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI DUYURUSU

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından yeni sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası adaylar, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı.

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        Tercih ve yerleştirme süreci genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.

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        BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL?

        İstihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımı şu şekilde:

        Uzman Doktor: 22 bin 983

        Doktor: 3 bin 652

        Sağlık Teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

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