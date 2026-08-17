Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? 2026 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı çeşitli branşlarda 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. Alıma ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmış böylece kadro ve branş dağılımı belli olmuştu. Şimdi tüm gözler ''2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?'' sorularının yanıtı için bakanlıktan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. İşte 2026 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı süreciyle ilgili merak edilen tüm detaylar…