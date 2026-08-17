Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? 2026 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 21 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda kadro ve branş dağılımı bilgisine yer verilmişti. Şimdi ise tüm gözler başvuru tarihleri ve şartlarına çevrilmiş durumda. Çeşitli branşlarda gerçekleştirilecek bu alımla ilgili olarak ''Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, başvuru şartları neler?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, 2026 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında detaylar…
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı çeşitli branşlarda 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. Alıma ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmış böylece kadro ve branş dağılımı belli olmuştu. Şimdi tüm gözler ''2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?'' sorularının yanıtı için bakanlıktan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. İşte 2026 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı süreciyle ilgili merak edilen tüm detaylar…
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 26 bin 673 sağlık personeli alımı ile ilgili kararı, 21 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararda ''Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026 yılında uygulanmak üzere ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verilmiştir.'' denildi.
SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz Haziran ayında söz konusu alıma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başvuru takvimiyle ilgili merak edilen detayları paylaşan Bakan Memişoğlu, "2024 KPSS ile geçen sene 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. Ondan önce de iki dönem daha alım olmuştu. 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2026 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı.
Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığında haberimize eklenecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı henüz belli değil.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamasına göre, alım sürecinin 2026 yılının son çeyreğinde başlaması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte netlik kazanacak.
2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları kılavuz ile birlikte belli olacak. Alım yapılacak branşa göre özel ve genel şartlar belirlenecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ SAĞLIK ÇALIŞANI ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Yayımlanan kararda Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı bilgisine yer verildi. Karara göre bakanlık bünyesinde;
1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.