SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru şartları henüz resmi olarak açıklanmadı. Alım sürecine ilişkin yayımlanacak tercih kılavuzunda, adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile kadro ve branş dağılımına ilişkin tüm detaylar yer alacak. Başvuru koşulları, kılavuzun ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.