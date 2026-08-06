Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak! 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak! 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı, başvuru tarihleri ve şartları için gözler ÖSYM KPSS tercih kılavuzuna çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu sene de sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diyetisyen gibi alanlarda gerçekleştirilecek olan alıma ilişkin detaylar ÖSYM KPSS tercih kılavuzu ile netleşecek. İşte, 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 14:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışı sağlık personeli alımının KPSS sonrasında gerçekleştirileceğini duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre personel alımı; ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve diyetisyen gibi farklı pozisyonları kapsayacak. İşte, 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru takvimi ve branş dağılımı hakkında merak edilenler…

        2

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, yeni personel alımına ilişkin takvimi açıkladı. Memişoğlu, 2024 KPSS puanıyla geçen yıl 47 bin hekim dışı personelin istihdam edildiğini hatırlatarak, yeni alımların 2026 Eylül ayında yapılacak KPSS'nin ardından planlanacağını söyledi. Bakanlık, yeni personel alım sürecini 2026 yılının sonuna doğru başlatmayı hedefliyor.

        3

        SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

        Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 personel alımına ilişkin resmi başvuru takvimi henüz duyurulmadı. Ancak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni personel alımının 2026 Eylül KPSS'sinin ardından planlanacağını ve sürecin 2026 yılı sonuna doğru başlatılmasının hedeflendiğini açıkladı.

        4

        Başvuru takvimi ve tercih kılavuzu yayımlandığında adaylar, işlemlerini ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle gerçekleştirebilecek.

        5

        SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru şartları henüz resmi olarak açıklanmadı. Alım sürecine ilişkin yayımlanacak tercih kılavuzunda, adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile kadro ve branş dağılımına ilişkin tüm detaylar yer alacak. Başvuru koşulları, kılavuzun ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.

        6

        SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 kişilik personel alımında kadro ve branş dağılımı da netleşti. Kontenjanların büyük bölümü uzman doktor ve doktor kadrolarına ayrılırken, farklı sağlık meslek grupları için de sınırlı sayıda kadro açıldı.

        7

        Branş Adı / Alınacak Personel Sayısı

        Uzman Doktor 22.983

        Doktor 3.652

        Diyetisyen 1

        8

        Ebe 9

        Hemşire 2

        Sağlık Teknikeri 25

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Altında hızlı yükseliş
        Altında hızlı yükseliş
        Komisyon aşaması başladı
        Komisyon aşaması başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu nasıl kazançtır?
        Bu nasıl kazançtır?
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"