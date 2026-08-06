Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak! 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı, başvuru tarihleri ve şartları için gözler ÖSYM KPSS tercih kılavuzuna çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu sene de sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diyetisyen gibi alanlarda gerçekleştirilecek olan alıma ilişkin detaylar ÖSYM KPSS tercih kılavuzu ile netleşecek. İşte, 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum…
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışı sağlık personeli alımının KPSS sonrasında gerçekleştirileceğini duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre personel alımı; ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve diyetisyen gibi farklı pozisyonları kapsayacak. İşte, 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru takvimi ve branş dağılımı hakkında merak edilenler…
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Memişoğlu, yeni personel alımına ilişkin takvimi açıkladı. Memişoğlu, 2024 KPSS puanıyla geçen yıl 47 bin hekim dışı personelin istihdam edildiğini hatırlatarak, yeni alımların 2026 Eylül ayında yapılacak KPSS'nin ardından planlanacağını söyledi. Bakanlık, yeni personel alım sürecini 2026 yılının sonuna doğru başlatmayı hedefliyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 personel alımına ilişkin resmi başvuru takvimi henüz duyurulmadı. Ancak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni personel alımının 2026 Eylül KPSS'sinin ardından planlanacağını ve sürecin 2026 yılı sonuna doğru başlatılmasının hedeflendiğini açıkladı.
Başvuru takvimi ve tercih kılavuzu yayımlandığında adaylar, işlemlerini ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle gerçekleştirebilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru şartları henüz resmi olarak açıklanmadı. Alım sürecine ilişkin yayımlanacak tercih kılavuzunda, adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile kadro ve branş dağılımına ilişkin tüm detaylar yer alacak. Başvuru koşulları, kılavuzun ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmasının ardından netlik kazanacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 kişilik personel alımında kadro ve branş dağılımı da netleşti. Kontenjanların büyük bölümü uzman doktor ve doktor kadrolarına ayrılırken, farklı sağlık meslek grupları için de sınırlı sayıda kadro açıldı.