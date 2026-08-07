SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON GELİŞMELER: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, başvuru şartları neler?
Sağlık Bakanlığının 2026 yılı için gündemine aldığı 26 bin 673 kişilik personel istihdamı, kamu sağlık kuruluşlarında görev almak isteyen binlerce adayın takibinde bulunuyor. Planlanan alımlarla birlikte şehir hastanelerinden acil sağlık istasyonlarına, toplum sağlığı merkezlerinden ilçe sağlık müdürlükleri ve sağlık evlerine kadar birçok birimde yeni personelin görevlendirilmesi bekleniyor. Sağlık kuruluşlarındaki iş gücü ihtiyacının azaltılmasını amaçlayan süreçte gözler, Bakanlık tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzuna çevrildi. Adaylar özellikle başvuruların başlayacağı tarihi, hangi meslek gruplarına kontenjan ayrılacağını ve başvuru şartlarının neler olacağını araştırıyor. Peki Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı ne zaman başlayacak, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte merak edilen son gelişmeler…
Sağlık Bakanlığının 2026 yılı kapsamında planladığı 26 bin 673 kişilik yeni personel alımı, sağlık alanında kamu kurumlarında görev yapmayı hedefleyen adayların yakın takibinde. İstihdam edilecek personelin yalnızca hastanelerde değil; 112 acil sağlık istasyonları, toplum sağlığı merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve sağlık evleri gibi farklı birimlerde de görevlendirilmesi bekleniyor. Alım sürecine ilişkin en çok merak edilen başlıklar arasında başvuru tarihleri, kadro dağılımı, branşlara ayrılacak kontenjanlar ve tercih şartları yer alıyor. Peki Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi unvanlarda kaç kişilik kadro açılacak? İşte adayların beklediği sürece ilişkin ayrıntılar…
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışındaki sağlık personeline yönelik yeni alımların Eylül 2026’da yapılacak KPSS sonrasında gündeme alınacağını duyurdu.
Açıklamaya göre, gerekli planlamaların sınavın ardından tamamlanması ve personel alım sürecinin 2026 yılının sonuna doğru başlatılması öngörülüyor.
BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI DUYURUSU
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından yeni sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası adaylar, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı.
Tercih ve yerleştirme süreci genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.