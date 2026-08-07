SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON GELİŞMELER: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığının 2026 yılı kapsamında planladığı 26 bin 673 kişilik yeni personel alımı, sağlık alanında kamu kurumlarında görev yapmayı hedefleyen adayların yakın takibinde. İstihdam edilecek personelin yalnızca hastanelerde değil; 112 acil sağlık istasyonları, toplum sağlığı merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve sağlık evleri gibi farklı birimlerde de görevlendirilmesi bekleniyor. Alım sürecine ilişkin en çok merak edilen başlıklar arasında başvuru tarihleri, kadro dağılımı, branşlara ayrılacak kontenjanlar ve tercih şartları yer alıyor. Peki Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi unvanlarda kaç kişilik kadro açılacak? İşte adayların beklediği sürece ilişkin ayrıntılar…