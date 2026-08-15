SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON GELİŞMELER | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, kadro ve branş dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin süreç adaylar tarafından yakından izleniyor. Uzman doktor, doktor, hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diyetisyen gibi farklı branşlarda yapılması beklenen alımlarla sağlık hizmetlerindeki personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. İstihdamın yalnızca hastanelerle sınırlı kalmayacağı; acil sağlık birimleri, toplum sağlığı merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve sağlık evleri gibi farklı hizmet noktalarını da kapsayacağı öngörülüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, branş ve kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte 2026 yılı personel alımına ilişkin merak edilen ayrıntılar...