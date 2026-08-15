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        Haberler Bilgi SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON GELİŞMELER | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON GELİŞMELER | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılında gerçekleştireceği sözleşmeli sağlık personeli alımı için adayların bekleyişi sürüyor. Toplam 26 bin 673 kişilik istihdam kapsamında farklı sağlık branşlarında kadro açılması planlanırken, başvuru takvimi ve kontenjanların nasıl dağıtılacağı merak ediliyor. Uzman doktor, doktor, hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diyetisyen gibi birçok meslek grubunu kapsayacak alımlara ilişkin ayrıntılar Bakanlık tarafından yapılacak duyurularla netleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, branş ve kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte sürece ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 17:45 Güncelleme:
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        Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin süreç adaylar tarafından yakından izleniyor. Uzman doktor, doktor, hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diyetisyen gibi farklı branşlarda yapılması beklenen alımlarla sağlık hizmetlerindeki personel ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. İstihdamın yalnızca hastanelerle sınırlı kalmayacağı; acil sağlık birimleri, toplum sağlığı merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve sağlık evleri gibi farklı hizmet noktalarını da kapsayacağı öngörülüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, branş ve kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte 2026 yılı personel alımına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışındaki sağlık personeline yönelik yeni alımların Eylül 2026’da yapılacak KPSS sonrasında gündeme alınacağını duyurdu.

        Açıklamaya göre, gerekli planlamaların sınavın ardından tamamlanması ve personel alım sürecinin 2026 yılının sonuna doğru başlatılması öngörülüyor.

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        YENİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI KPSS SONRASI YAPILACAK

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından yeni sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası adaylar, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı.

        Tercih ve yerleştirme süreci genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.

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        BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        İstihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımı şu şekilde:

        Uzman Doktor: 22 bin 983

        Doktor: 3 bin 652

        Sağlık Teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

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