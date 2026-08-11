SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA SON GELİŞMELER | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, kadro ve branş dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanlığının 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 kişilik yeni istihdam, kamuya atanmayı bekleyen sağlık çalışanlarının yakından takip ettiği başlıklardan biri oldu. Personel ihtiyacının yalnızca hastanelerde değil, acil sağlık birimleri, toplum sağlığı merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve sağlık evleri gibi farklı hizmet noktalarında da karşılanması öngörülüyor. Başvuru sürecine ilişkin resmi takvim henüz açıklanmazken, adaylar gözünü yayımlanacak kılavuza ve kadroların branşlara göre nasıl dağıtılacağına çevirdi. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı ne zaman başlayacak, hangi unvanlarda kaç kişilik kontenjan açılacak ve başvuru şartları neler olacak? İşte alım sürecine dair öne çıkan detaylar...