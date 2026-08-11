SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA SON GELİŞMELER | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, kadro ve branş dağılımı nasıl?
Sağlık Bakanlığının 2026 yılı personel planlaması kapsamında gündeme gelen 26 bin 673 kişilik istihdam için gözler başvuru sürecine çevrildi. Kamu hastaneleri, sağlık tesisleri ve çeşitli saha birimlerinde ihtiyaç duyulan kadroların güçlendirilmesi amacıyla yapılması beklenen alımlarda, kontenjanların hangi unvanlara ayrılacağı ve başvuru takviminin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Sağlık alanında kamuya atanmayı bekleyen adaylar, branş dağılımı, kadro sayıları, tercih şartları ve başvuru tarihleriyle ilgili ayrıntıları araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı ne zaman başlayacak, hangi meslek gruplarına kaç kişilik kadro ayrılacak? İşte sürece ilişkin merak edilenler...
Sağlık Bakanlığının 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 kişilik yeni istihdam, kamuya atanmayı bekleyen sağlık çalışanlarının yakından takip ettiği başlıklardan biri oldu. Personel ihtiyacının yalnızca hastanelerde değil, acil sağlık birimleri, toplum sağlığı merkezleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve sağlık evleri gibi farklı hizmet noktalarında da karşılanması öngörülüyor. Başvuru sürecine ilişkin resmi takvim henüz açıklanmazken, adaylar gözünü yayımlanacak kılavuza ve kadroların branşlara göre nasıl dağıtılacağına çevirdi. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı ne zaman başlayacak, hangi unvanlarda kaç kişilik kontenjan açılacak ve başvuru şartları neler olacak? İşte alım sürecine dair öne çıkan detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekim dışındaki sağlık personeline yönelik yeni alımların Eylül 2026’da yapılacak KPSS sonrasında gündeme alınacağını duyurdu.
Açıklamaya göre, gerekli planlamaların sınavın ardından tamamlanması ve personel alım sürecinin 2026 yılının sonuna doğru başlatılması öngörülüyor.
BAKAN MEMİŞOĞLU DUYURDU!
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından yeni sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası adaylar, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı.
Tercih ve yerleştirme süreci genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.