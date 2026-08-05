Şans Topu sonuçları açıklandı 5 Ağustos Çarşamba! Şans Topu sonuç sorgulama ekranı
5 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin ardından sonuçlar belli oldu. Milli Piyango Online tarafından noter huzurunda canlı yayında yapılan çekilişin ardından talihli numaralar açıklandı. Şans oyunu severler, büyük ikramiyeyi kazandıran numaraları ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı. Çekiliş sonuçları, Milli Piyango'nun resmi platformları üzerinden erişime açıldı. Peki, 5 Ağustos 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte 5 Ağustos 2026 Çarşamba Şans Topu sonuçları ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın merakla beklenen çekilişinde binlerce kişi büyük ikramiye hayaliyle sonuçları takip etti. Çekiliş, Milli Piyango Online tarafından canlı olarak gerçekleştirildi. Sonuçların açıklanmasının ardından Şans Topu'nda kazandıran numaralar resmi sistem üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, 5 Ağustos 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte 5 Ağustos 2026 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları...
5 AĞUSTOS 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI
5 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklandı.
Kazandıran numaralar:
4 - 10 - 16 - 18 - 33 + 10
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.
Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.