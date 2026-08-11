MEMUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

Dava sürecinde, 2023 yılında verilen 8 bin 77 TL'lik seyyanen artışın güncel katsayılarla birlikte daha yüksek bir tutara ulaştığı yönünde hesaplamalar bulunuyor. Ancak bu hesaplamalar, AYM'nin vereceği olası bir karar sonrasında kesinleşmiş bir zam tutarı anlamına gelmiyor.

AYM'nin dosyaları birleştirme kararı da memur emeklilerine belirli bir miktarda zam yapılacağı anlamına gelmiyor. Olası bir artışın tutarı ve uygulanma şekli, davanın esasına ilişkin kararın içeriğine göre ortaya çıkacak.