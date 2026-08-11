Emekliye seyyanen zam gelecek mi? AYM’den kritik gelişme! 2026 Memur emeklisine seyyanen zam mahkeme kararı açıklandı mı?
Memur emeklilerinin 2023 yılında kapsam dışında kaldığı 8 bin 77 TL'lik seyyanen artışla ilgili davada Anayasa Mahkemesi'nden yeni gelişme geldi. AYM, Seyfettin Çilesiz'in ikinci bireysel başvurusunu daha önce açılan dosyayla birleştirdi. Gözler şimdi davanın esasına ilişkin verilecek karara çevrildi. Peki, 2026 Emekliye seyyanen zam gelecek mi? İşte, SGK Emekliye seyyanen zam son dakika gelişmeleri…
Memur emeklilerine seyyanen zam son dakika gelişmeleri AYM’nin kararının ardından gündeme geldi. 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 TL'lik seyyanen artışın memur emeklilerine de uygulanması talebiyle yürütülen süreçte Anayasa Mahkemesi önemli bir usul kararı aldı. AYM, Seyfettin Çilesiz tarafından yapılan ikinci bireysel başvuruyu daha önce açılan 2026/7162 numaralı dosyayla birleştirdi. Milyonlarca memur emeklisinin gözü “2026 memur emeklisine seyyanen zam mahkemi kararı açıklandı mı?” sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 2026 emekliye seyyanen zamda son durum…
AYM'DEN SEYYANEN ZAM DAVASINDA KRİTİK KARAR
Anayasa Mahkemesi, 6 Ağustos 2026'da görüştüğü başvuruda ikinci dosyanın daha önce açılan 2026/7162 numaralı başvuruyla birleştirilmesine karar verdi. Böylece aynı konuya ilişkin başvuruların birlikte değerlendirilmesinin yolu açıldı.
Alınan karar, memur emeklilerine seyyanen zam verilmesini doğrudan sağlayan bir karar niteliği taşımıyor. AYM'nin henüz davanın esasına ilişkin nihai bir karar vermediği belirtiliyor. Bu nedenle emeklilerin beklediği zam veya geriye dönük ödeme konusunda şu aşamada kesinleşmiş bir sonuç bulunmuyor.
MEMUR EMEKLİLERİNE SEYYANEN ZAM NEDEN VERİLMEDİ?
2023 yılında yapılan düzenlemeyle görevde bulunan memurların maaşlarına 8 bin 77 TL tutarında seyyanen artış uygulanmıştı. Ancak söz konusu artış memur emeklilerinin aylıklarına aynı şekilde yansıtılmadı.
Bu durumun ardından memur emeklilerinin de söz konusu artıştan yararlanması gerektiği yönündeki talepler yargıya taşındı. Seyfettin Çilesiz tarafından yürütülen hukuk mücadelesinde konu önce idari yargıya, ardından Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.
MEMUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?
Dava sürecinde, 2023 yılında verilen 8 bin 77 TL'lik seyyanen artışın güncel katsayılarla birlikte daha yüksek bir tutara ulaştığı yönünde hesaplamalar bulunuyor. Ancak bu hesaplamalar, AYM'nin vereceği olası bir karar sonrasında kesinleşmiş bir zam tutarı anlamına gelmiyor.
AYM'nin dosyaları birleştirme kararı da memur emeklilerine belirli bir miktarda zam yapılacağı anlamına gelmiyor. Olası bir artışın tutarı ve uygulanma şekli, davanın esasına ilişkin kararın içeriğine göre ortaya çıkacak.
MEMUR EMEKLİLERİNE GERİYE DÖNÜK ÖDEME YAPILACAK MI?
Seyyanen zam davasında geçmiş döneme ilişkin fark ödemeleri de tartışılan başlıklar arasında yer alıyor. Davanın emekli memurlar lehine sonuçlanması halinde, 2023 yılından itibaren oluştuğu ileri sürülen farkların gündeme gelmesi söz konusu olabilir.
Bazı hesaplamalarda kişi başına yaklaşık 1 milyon TL'ye ulaşabilecek farklardan söz edilse de bu rakam kesinleşmiş bir alacak değil. Olası bir ödeme, AYM'nin vereceği kararın kapsamı ve karar sonrasında yapılacak hukuki ve mali hesaplamalara göre belirlenecek.
SEYYANEN ZAM DAVASINDAN HANGİ EMEKLİLER YARARLANABİLİR?
Söz konusu hukuk süreci, 2023 yılında görevdeki memurlara verilen seyyanen artışın memur emeklilerine uygulanmaması üzerinden yürütülüyor. Bu nedenle olası bir olumlu kararın kapsamı öncelikle memur emeklileri açısından değerlendirilecek.
SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin bu davadan otomatik olarak seyyanen zam alacağına ilişkin mevcut bir karar bulunmuyor.
GÖZLER AYM'NİN ESAS KARARINDA
AYM'nin ikinci başvuruyu mevcut dosyayla birleştirmesiyle birlikte süreçte gözler davanın esasına ilişkin karara çevrildi. Dosyaların birleştirilmesi, davanın esastan memur emeklileri lehine sonuçlandığı anlamına gelmiyor.
Bu nedenle şu an için memur emeklilerine seyyanen zam yapılmasının veya geriye dönük belirli bir miktarda ödeme gerçekleştirilmesinin kesinleştiği söylenemiyor. Mevcut gelişme, başvuruların birleştirilmesine ilişkin usul kararıyla sınırlı.
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?
Memur emeklilerine yeni bir seyyanen zam yapılacağına ilişkin şu an kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. AYM'nin 6 Ağustos 2026'da aldığı karar, ikinci bireysel başvurunun daha önceki dosyayla birleştirilmesini kapsıyor.
Davanın esasına ilişkin nihai kararın ardından memur emeklilerinin seyyanen zam talebi, geçmiş dönem farkları ve olası ödeme hakları konusunda daha net bir tablo ortaya çıkacak.