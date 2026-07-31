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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK 1-4 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: Bu hafta ŞOK marketlerde indirimli aktüel ürünler neler? Hava Soğutucu, Kule Tipi Vantilatör ve daha fazlası...

        ŞOK 1-4 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: Bu hafta ŞOK marketlerde indirimli aktüel ürünler neler? Hava Soğutucu, Kule Tipi Vantilatör ve daha fazlası...

        ŞOK'un 1-4 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak Haftanın Fırsatları kataloğu yayımlandı. Cumartesi günü hem mağazalarda hem de ŞOK'un resmi internet sitesi üzerinden satışa çıkacak kampanya ürünleri arasında ev düzeni ve temizlik kategorisi öne çıkıyor. Çekmeceli organizer, seyahat seti, tezgâh üstü bulaşıklık, piknik sepeti, şeffaf sebil, iki katlı tekerlekli organizer, yedek mop başlığı ve pedallı temizlik seti katalogda yer alan ürünlerden bazıları oldu. İşte 1-4 Ağustos ŞOK aktüel kataloğunda satışa sunulacak ürünlerin eksiksiz listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 12:43 Güncelleme:
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        1

        ŞOK’un ağustos ayının ilk günlerine özel hazırladığı yeni aktüel ürün kataloğu tüketicilerin erişimine açıldı. 1-4 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında ürünler, cumartesi gününden itibaren hem ŞOK mağazalarında hem de markanın resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulacak. Katalogda çekmeceli düzenleyiciden seyahat setine, tezgâh üstü bulaşıklıktan piknik sepetine kadar ev yaşamını kolaylaştıran çok sayıda seçenek bulunuyor. Şeffaf sebil, tekerlekli organizer, yedek mop başlığı ve pedallı temizlik seti de kampanya listesinde dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte 1-4 Ağustos ŞOK Haftanın Fırsatları kataloğunda bulunan ürünlerin tamamı…

        2

        ŞOK 1-4 AĞUSTOS CUMARTESİ FIRSATLARI AKTÜEL KATALOĞU

        Çekmeceli Düzenleyici Organizer 750 TL

        Seyehat Seti 175 TL

        Tezgah Üstü Bulaşıklık 350 TL

        Piknik Sepeti 225 TL

        Şeffaf Sebil 299 TL

        İki Katlı Tekerlekli Organizer 225 TL

        Elbise Askısı 100 TL

        Yedek Mop Başlığı 75 TL

        Pedallı Temizlik Seti 599 TL

        Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 100 TL

        Toz Alma Aparatı 100 TL

        Tablet Mop 350 TL

        Metal Kapaklı Bölmeli Toz Deterjanlık 499 TL

        Spreyli Camsil 150 TL

        3

        Çay Bardağı 6'lı 175 TL

        Cam Çay Tabağı 6'lı 150 TL

        Su Bardağı 4'lü 299 TL

        Borosilikat Cam Bardak 3'lü 175 TL

        Borosilikat Cam Yağlık 2'li 299 TL

        Bambu Sunum Tabağı 150 TL

        Rendeli Narenciye Sıkacağı 75 TL

        Cam Pipetli Bardak 50 TL

        15 Parça Cam Kahvaltı Seti 599 TL

        4

        Altus Kumandalı Kule Tipi Vantilatör 3.799 TL

        Dijitsu İyonizerli Hava Soğutucu 8.999 TL

        Kule Tipi Vantilatör 1.799 TL

        Dijitsu Kule Tipi Vantilatör 4.999 TL

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