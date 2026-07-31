ŞOK 1-4 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: Bu hafta ŞOK marketlerde indirimli aktüel ürünler neler? Hava Soğutucu, Kule Tipi Vantilatör ve daha fazlası...
ŞOK'un 1-4 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak Haftanın Fırsatları kataloğu yayımlandı. Cumartesi günü hem mağazalarda hem de ŞOK'un resmi internet sitesi üzerinden satışa çıkacak kampanya ürünleri arasında ev düzeni ve temizlik kategorisi öne çıkıyor. Çekmeceli organizer, seyahat seti, tezgâh üstü bulaşıklık, piknik sepeti, şeffaf sebil, iki katlı tekerlekli organizer, yedek mop başlığı ve pedallı temizlik seti katalogda yer alan ürünlerden bazıları oldu. İşte 1-4 Ağustos ŞOK aktüel kataloğunda satışa sunulacak ürünlerin eksiksiz listesi…
ŞOK’un ağustos ayının ilk günlerine özel hazırladığı yeni aktüel ürün kataloğu tüketicilerin erişimine açıldı. 1-4 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında ürünler, cumartesi gününden itibaren hem ŞOK mağazalarında hem de markanın resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulacak. Katalogda çekmeceli düzenleyiciden seyahat setine, tezgâh üstü bulaşıklıktan piknik sepetine kadar ev yaşamını kolaylaştıran çok sayıda seçenek bulunuyor. Şeffaf sebil, tekerlekli organizer, yedek mop başlığı ve pedallı temizlik seti de kampanya listesinde dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte 1-4 Ağustos ŞOK Haftanın Fırsatları kataloğunda bulunan ürünlerin tamamı…
ŞOK 1-4 AĞUSTOS CUMARTESİ FIRSATLARI AKTÜEL KATALOĞU
Çekmeceli Düzenleyici Organizer 750 TL
Seyehat Seti 175 TL
Tezgah Üstü Bulaşıklık 350 TL
Piknik Sepeti 225 TL
Şeffaf Sebil 299 TL
İki Katlı Tekerlekli Organizer 225 TL
Elbise Askısı 100 TL
Yedek Mop Başlığı 75 TL
Pedallı Temizlik Seti 599 TL
Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri 100 TL
Toz Alma Aparatı 100 TL
Tablet Mop 350 TL
Metal Kapaklı Bölmeli Toz Deterjanlık 499 TL
Spreyli Camsil 150 TL
Çay Bardağı 6'lı 175 TL
Cam Çay Tabağı 6'lı 150 TL
Su Bardağı 4'lü 299 TL
Borosilikat Cam Bardak 3'lü 175 TL
Borosilikat Cam Yağlık 2'li 299 TL
Bambu Sunum Tabağı 150 TL
Rendeli Narenciye Sıkacağı 75 TL
Cam Pipetli Bardak 50 TL
15 Parça Cam Kahvaltı Seti 599 TL