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        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 10 Ağustos 2026 Pazartesi! Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Son dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 10 Ağustos 2026 Pazartesi! Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi için heyecan başladı. Şansını deneyenler, çekilişin ardından kazandıran numaraları ve büyük ikramiyenin hangi bilete isabet ettiğini araştırmaya başlayacak. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonrasında sonuçlar resmi sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı. Peki 10 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kime isabet etti? İşte 10 Ağustos 2026 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu, kazandıran numaralar ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 00:19 Güncelleme:
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        Çılgın Sayısal Loto'da yeni haftanın çekilişi için geri sayım sona erdi. Kazandıran numaraların yanı sıra Joker ve SüperStar sonuçları da çekiliş sonrasında sorgulanabilecek. Peki 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı ve büyük ikramiye devir mi etti? İşte 10 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

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        10 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        10 Ağustos 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar, Joker ve SüperStar sonuçları belli oldu.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

        10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaraları:

        8 - 23 - 32 -41 - 48 - 89

        JOKER 34 + SÜPERSTAR 77

        Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgilerini girerek ikramiye kontrolü yapabiliyor.

        Kupon üzerindeki çekiliş tarihi ve kolon bilgileriyle gerçekleştirilen sorgulama işlemi sayesinde ikramiye durumu kısa sürede öğrenilebiliyor.

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        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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