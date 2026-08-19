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        Haberler Bilgi Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 19 Ağustos Çarşamba Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 19 Ağustos Çarşamba Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto çekilişinde haftanın merakla beklenen sonuçları belli oldu. 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kupon sahipleri kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği ve 6 bilen olup olmadığı da çekiliş sonrasında gündeme geldi. Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile birlikte Joker ve SüperStar numarası da belli oldu. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, 19 Ağustos Çarşamba Sayısal Loto kazandıran numaralar hangileri? İşte 19 Ağustos 2026 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 21:38 Güncelleme:
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        Çılgın Sayısal Loto'da 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü yapılan çekiliş tamamlandı. Çekilişin ardından 6 kazandıran numara, Joker ve SüperStar sonuçları belli oldu. Şans oyunu takipçileri açıklanan numaraları kuponlarındaki sayılarla karşılaştırmaya başladı. Büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Sayısal Loto sonuçlarını yakından takip ediyor. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, 19 Ağustos Çarşamba Sayısal Loto kazandıran numaralar hangileri? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları, ikramiye bilgileri ve sonuç sorgulama ekranı...

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        19 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandı.

        19 Ağustos Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaraları şöyle:

        35 - 39 - 63 - 78 - 83 - 85

        JOKER 28 + SÜPERSTAR 28

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online sistemi üzerinden sorgulama yapabiliyor. Oyuncular, çekiliş tarihi veya kupon bilgileriyle sonuç ekranına erişim sağlayabiliyor.

        Resmi sonuç ekranı üzerinden ikramiye bilgileri ve kupon detayları görüntülenebiliyor. Sonuç sorgulamalarının yalnızca resmi platformlar üzerinden yapılması tavsiye ediliyor.

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        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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