Son dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 29 Temmuz Çarşamba! Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirildi ve sonuçlar belli oldu. Milli Piyango Online tarafından yapılan çekilişin ardından kazandıran numaralar resmi sonuç ekranında yayımlandı. Çekilişe katılanlar Sayısal Loto sonuçlarını resmi sorgulama ekranı üzerinden kolayca kontrol edebiliyor. Peki, 29 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, Sayısal Loto'da kazandıran numaralar neler oldu? İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...
29 Temmuz Çarşamba günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda Milli Piyango Online üzerinden canlı yayında gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar resmi sistemde yayımlandı. Büyük ikramiye hayali kuranlar kazandıran numaraları ve ikramiye dağılımını araştırıyor. Sayısal Loto sonuç ekranı üzerinden kupon bilgileriyle sorgulama işlemi yapılabiliyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır ve kazandıran numaralar nereden öğrenilir? İşte 29 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişine ilişkin merak edilenler...
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
29 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından sonuçlar Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sistemi üzerinden yayımlandı.
29 Temmuz 2026 Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaraları:
4 - 7 - 35 - 37 - 53 - 74
JOKER 43 + SÜPERSTAR 9
Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgilerini girerek ikramiye kontrolü yapabiliyor.
Kupon üzerindeki çekiliş tarihi ve kolon bilgileriyle gerçekleştirilen sorgulama işlemi sayesinde ikramiye durumu kısa sürede öğrenilebiliyor.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.