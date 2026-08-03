Son dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 3 Ağustos Pazartesi ! Sayısal Loto sonucu sorgulama
Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü belli oldu. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı merak konusu oldu. Bilet sahipleri, büyük ikramiyenin isabet edip etmediğini öğrenmek için sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Çekiliş noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilirken sonuçlar resmi sistem üzerinden erişime açıldı. Peki, 3 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin detaylar...
Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi 3 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı tamamlandı. Çekilişin ardından gözler kazandıran numaralara ve büyük ikramiyenin devredip devretmediğine çevrildi. Milli Piyango Online tarafından yayımlanan sonuçlarla birlikte oyuncular kuponlarını kontrol etmeye başladı. Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden ikramiye bilgileri de görüntülenebiliyor. Peki, 3 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, Sayısal Loto'da kazandıran numaralar neler oldu? İşte 3 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar...
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
3 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları Milli Piyango Online tarafından açıklandı.
3 AĞUSTOS 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR
3 Ağustos 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde belirlenen kazandıran numaralar resmi sonuç ekranında paylaşıldı.
Kazandıran numaralar:
31 - 41 - 49 - 50 - 66 - 77
JOKER 78 + SÜPERSTAR 68
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgilerini girerek ikramiye kontrolü yapabiliyor.
Kupon üzerindeki çekiliş tarihi ve kolon bilgileriyle gerçekleştirilen sorgulama işlemi sayesinde ikramiye durumu kısa sürede öğrenilebiliyor.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.