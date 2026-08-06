Son dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 5 Ağustos Çarşamba! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
5 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından sonuçlar belli oldu. Milli Piyango Online tarafından noter huzurunda düzenlenen çekilişte kazandıran numaralar açıklandı. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi, Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı. Peki, 5 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte 5 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Haftanın en çok beklenen şans oyunu çekilişlerinden biri olan Sayısal Loto'da gözler büyük ikramiyeyi kazandıran sayılara çevrildi. Çekiliş, Milli Piyango Online tarafından canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirildi. Peki, 5 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...
5 AĞUSTOS 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
5 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı.
Kazandıran numaralar:
2 - 10 - 20 - 28 - 37 - 71
SÜPERSTAR 35 + JOKER 27
Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online sistemi üzerinden sorgulama yapabiliyor. Oyuncular, çekiliş tarihi veya kupon bilgileriyle sonuç ekranına erişim sağlayabiliyor.
Resmi sonuç ekranı üzerinden ikramiye bilgileri ve kupon detayları görüntülenebiliyor. Sonuç sorgulamalarının yalnızca resmi platformlar üzerinden yapılması tavsiye ediliyor.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.