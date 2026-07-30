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        Haberler Bilgi Gündem Son dakika depremler listesi: 30 Temmuz 2026 AFAD-Kandilli az önce deprem mi oldu ve nerede?

        Son dakika depremler listesi: 30 Temmuz 2026 AFAD-Kandilli az önce deprem mi oldu ve nerede?

        Türkiye'nin farklı bölgelerinde kaydedilen sismik hareketlilik, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gün içerisinde yaşanan depremlerin ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Son deprem nerede meydana geldi?" ve "Kaç büyüklüğünde hissedildi?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak güncellediği son depremler listesinde, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri kamuoyuyla paylaşılmayı sürdürüyor. İşte 30 Temmuz 2026 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 07:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de meydana gelen son sarsıntılar, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü de gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Yaşadıkları bölgede hissedilen sarsıntılar sonrası vatandaşlar, "Deprem nerede oldu?", "Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" ve "AFAD son depremler listesinde hangi iller var?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel deprem verileri, gün içinde kaydedilen tüm sismik hareketleri anlık olarak kamuoyuna sunuyor. İşte 30 Temmuz tarihli son depremler listesi ve detaylar...

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        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından yayımlanan son depremler verileri, anlık olarak güncellenmeye devam ediyor. Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sarsıntıların yer aldığı bu liste üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi kritik bilgilere hızlıca ulaşılabiliyor.

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        30 TEMMUZ 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        30 Temmuz 2026 tarihinde 3.0 ve üzeri büyüklükte yaşanan deprem bulunmamaktadır.

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        30 TEMMUZ 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

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