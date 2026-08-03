On Numara sonuçları açıklandı 3 Ağustos Pazartesi! On Numara sonucu sorgulama ekranı
Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları belli oldu. 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü yapılan çekilişin ardından talihli numaralar araştırılmaya başlandı. Büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler On Numara sonuç sorgulama ekranına yoğun ilgi gösteriyor. Çekiliş noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirildi ve sonuçlar resmi olarak erişime açıldı. Peki, 3 Ağustos 2026 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar ne oldu? İşte 3 Ağustos 2026 Pazartesi On Numara sonuç sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin detaylar...
Haftanın ilk On Numara çekilişi 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü tamamlandı. Çekilişin ardından biletlerini kontrol etmek isteyenler On Numara'da kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Sonuçlar Milli Piyango Online sistemi üzerinden erişime açılırken, ikramiye bilgileri de görüntülenebiliyor. Peki, 3 Ağustos 2026 On Numara sonuçları açıklandı mı, On Numara'da kazandıran numaralar neler oldu? İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı...
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI
3 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online tarafından noter huzurunda yapılan çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri erişime açıldı.
Çekilişe katılan vatandaşlar, bilet numaralarını kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını sorgulayabiliyor.
3 AĞUSTOS 2026 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
3 Ağustos 2026 tarihli On Numara çekilişinde belirlenen kazandıran numaralar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranında yayımlandı.
Kazandıran numaralar:
1 - 4 - 7 - 11 - 16 - 17 - 18 - 21 - 24 - 26 - 27
31 - 38 - 41 - 44 - 51 - 54 - 60 - 65 - 66 - 72 - 77
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?
On Numara sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgilerini kontrol edebilir.
Sorgulama ekranında çekiliş tarihi seçilerek kazandıran numaralar, ikramiye bilgileri ve kupon sonucu detaylı şekilde görüntülenebiliyor.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.