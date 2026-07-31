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        Haberler Bilgi Yaşam On Numara sonuçları açıklandı 31 Temmuz Cuma! On Numara sonucu sorgulama ekranı

        On Numara sonuçları açıklandı 31 Temmuz Cuma! On Numara sonucu sorgulama ekranı

        On Numara sonuçları 31 Temmuz 2026 Cuma günü gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen On Numara çekilişi, büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi tarafından yakından takip edildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı araştırılmaya başlandı. Kuponlarını kontrol etmek isteyenler On Numara sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Çekiliş sonuçları resmi sistem üzerinden erişime açılırken, ikramiye kategorileri de duyuruldu. Peki, 31 Temmuz 2026 On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçlarına ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 20:08 Güncelleme:
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        31 Temmuz 2026 Cuma günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin ardından sonuçlar açıklandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden ilan edildi. Peki, 31 Temmuz 2026 On Numara çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte On Numara sonuçları ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler…

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        31 TEMMUZ 2026 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

        31 Temmuz 2026 tarihli On Numara çekilişi tamamlandı ve kazandıran numaralar açıklandı.

        İşte On Numara sonuçları:

        5 - 6 - 8 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30

        32 - 33 - 43 - 46 - 49 - 51 - 53 - 63 - 73 - 76 - 77

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        ON NUMARA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        On Numara çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.

        Vatandaşlar kuponlarında yer alan numaraları açıklanan çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.

        Sonuç sorgulama ekranında;

        Çekilişte çıkan numaralar,

        İkramiye kategorileri,

        Devir bilgisi,

        Kazanan kişi sayısı,

        İkramiye tutarları

        gibi bilgiler de yer alıyor.

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        ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞİYOR?

        On Numara çekilişi, haftada iki gün Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Çekiliş, noter huzurunda yapıldıktan sonra sonuçlar resmi platformlarda ilan ediliyor.

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

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        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal!

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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