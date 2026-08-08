On Numara sonuçları açıklandı 7 Ağustos 2026 Cuma! On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları belli oldu. 7 Ağustos 2026 Cuma günü yapılan çekilişin ardından büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler On Numara sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Çekilişte kazandıran numaralar noter huzurunda belirlenerek kamuoyuyla canlı yayında paylaşıldı. Peki, 7 Ağustos 2026 On Numara sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte 7 Ağustos Cuma On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
On Numara çekilişi, 7 Ağustos 2026 Cuma günü Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirildi. Haftanın merakla beklenen çekilişinde kazandıran numaralar belli olurken, binlerce kişi sonuç ekranını araştırmaya başladı. Çekilişin ardından ikramiye dağılımı ve kazanan numaralar da erişime açıldı. Peki, 7 Ağustos 2026 On Numara sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte 7 Ağustos 2026 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
7 AĞUSTOS 2026 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI
7 Ağustos 2026 Cuma günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları Milli Piyango Online tarafından yayımlandı. Çekilişe katılan vatandaşlar, kazanan numaraları ve ikramiye bilgilerini resmi sonuç ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor.
1 - 2 - 4 - 8 - 10 - 13 - 15 - 17 - 20 - 25 - 26 - 31
37 - 38 - 39 - 40 - 44 - 49 - 56 - 62 - 70 - 75
On Numara'da büyük ikramiye (2.322.178,8 ₺) bir talihlinin oldu.
ON NUMARA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
On Numara çekiliş sonuçları, Milli Piyango'nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. Bilet numarasıyla yapılacak sorgulama sonucunda ikramiye kazanılıp kazanılmadığı öğrenilebiliyor.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.