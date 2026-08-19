Şans Topu sonuçları açıklandı! 19 Ağustos Çarşamba Şans Topu sonucu sorgulama ekranı
Şans Topu'nda heyecan haftanın ilk çekilişi ile başladı. 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kupon sahipleri kazandıran numaraları gündemine aldı. Büyük ikramiyenin hangi kupona isabet ettiği ve 5+1 bilen olup olmadığı da merak konusu oldu. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı, 19 Ağustos 2026 Şans Topu kazandıran numaralar ne oldu? İşte 19 Ağustos 2026 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları ve Şans Topu sonuç sorgulama ekranı...
Şans Topu'nda 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen çekiliş tamamlandı. Çekilişin ardından 5 ana numara ve Şans Topu numarası belli oldu. Kuponlarını kontrol etmek isteyenler, açıklanan numaraları kendi seçimleriyle karşılaştırmaya başladı. Şans Topu sonuçları ile birlikte ikramiye dağılımı ve büyük ikramiyenin devredip devretmediği de merak ediliyor. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı, 19 Ağustos 2026 Şans Topu kazandıran numaralar hangileri? İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı...
19 AĞUSTOS 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI
19 Ağustos 2026 Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekilişinin sonuçları belli oldu.
19 Ağustos 2026 Şans Topu kazandıran numaraları şöyle:
7 - 10 - 15 - 26 - 28 + 11
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.
Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.