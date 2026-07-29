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        Haberler Bilgi Yaşam Şans Topu sonuçları açıklandı 29 Temmuz Çarşamba! Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

        Şans Topu sonuçları açıklandı 29 Temmuz Çarşamba! Şans Topu sonuç sorgulama ekranı

        Şans Topu çekilişi 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirildi ve sonuçlar belli oldu. Haftanın merakla beklenen çekilişinin ardından binlerce kişi kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Milli Piyango Online tarafından canlı gerçekleştirilen çekilişin ardından sonuçlar resmi sorgulama ekranında erişime açıldı. Talihliler, kuponlarına isabet eden ikramiyeleri sonuç ekranı üzerinden kontrol edebiliyor. Peki, 29 Temmuz 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte Şans Topu sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 20:22 Güncelleme:
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        29 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi, noter huzurunda Milli Piyango Online üzerinden canlı yayında yapıldı. Şans oyunu tutkunları, kuponlarına isabet eden numaraları öğrenmek için sonuç ekranına yöneldi. Çekilişte belirlenen numaralarla birlikte ikramiye dağılımı da belli oldu. Peki, Şans Topu sonuçları nasıl sorgulanır ve kazandıran numaralar nereden öğrenilir? İşte 29 Temmuz 2026 Şans Topu çekilişine ilişkin tüm detaylar...

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        ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        29 Temmuz 2026 Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekilişinin ardından sonuçlar Milli Piyango Online sistemi üzerinden erişime açıldı.

        Çekilişe katılanlar, kupon bilgileriyle sonuçlarını resmi sorgulama ekranından kontrol edebiliyor.

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        29 TEMMUZ 2026 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

        29 Temmuz 2026a tarihli Şans Topu çekilişinde belirlenen kazandıran numaralar, çekilişin tamamlanmasının ardından resmi sonuç ekranında yayımlandı.

        29 Temmuz 2026 Şans Topu kazandıran numaraları:

        2 - 3 - 5 - 12 - 23 + 8

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        ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.

        Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek veya çekiliş numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca öğrenebiliyor. Ayrıca ikramiye kazanan kuponlara ilişkin detaylar da sistem üzerinden görüntülenebiliyor.

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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