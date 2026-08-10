Şans Topu sonuçları açıklandı 9 Ağustos 2026 Pazar! Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Şans Topu çekilişi 9 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Şans Topu'nda haftanın son çekilişinin ardından gözler kazandıran numaralara çevrildi. Milli Piyango Online üzerinden yapılan çekilişin sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından erişime açılıyor. Şans Topu sonuçları açıklandığında kupon sahipleri sonuçlarını resmi sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebilecek. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı, 9 Ağustos 2026 Şans Topu çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte 9 Ağustos Pazar Şans Topu çekiliş sonucu ve kazandıran numaralar...
Şans Topu çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftada iki kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişlerinden birinde daha şansını deneyenler, kuponlarını kontrol etmek için sonuç ekranına yöneldi. Çekilişte Büyük ikramiyenin yanı sıra diğer ikramiye kategorilerinde kazanan numaralar da çekilişin ardından belli oluyor. Peki, 9 Ağustos 2026 Şans Topu çekiliş sonucu nasıl sorgulanır ve kazandıran numaralar hangileri? İşte 9 Ağustos 2026 Şans Topu sonuç sorgulama ekranı...
ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
9 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından açıklanıyor. Kupon sahipleri, kazandıran numaraları kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.
9 Ağustos Şans Topu kazandıran numaraları:
6 - 12 - 22 - 24 - 31 + 8
Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.
ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. Oyuncular, kuponlarında yer alan numaraları kontrol ederek kazanç durumlarını öğrenebiliyor.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.