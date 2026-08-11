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        Haberler Bilgi Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı 11 Ağustos Salı! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı 11 Ağustos Salı! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto çekiliş sonuçları, 11 Ağustos Salı günü gerçekleştirilen çekilişin ardından şans oyunu takipçilerinin gündeminde yer aldı. Haftanın belirli günlerinde düzenlenen Süper Loto çekilişinde talihli numaralar belli oldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından kupon sahipleri Süper Loto sonuçlarını kontrol etmek için sorgulama ekranına yöneldi. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı, 11 Ağustos 2026 Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte, 11 Ağustos 2026 Salı Süper Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 22:01 Güncelleme:
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        Süper Loto'da 11 Ağustos 2026 Salı günü gerçekleştirilen çekilişin ardından gözler açıklanan şanslı numaralara çevrildi. Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Süper Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden kuponlarını kontrol ediyor. Peki, 11 Ağustos Süper Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı, Süper Loto sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, 11 Ağustos 2026 Süper Loto çekiliş sonucu ve kazandıran numaralar...

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        SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        11 Ağustos 2026 Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin ardından sonuçlar merakla araştırılıyor. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte belirlenen şanslı numaralar resmi sonuç ekranında yayımlanıyor. Kupon oynayan vatandaşlar açıklanan numaraları kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenebiliyor.

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        11 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

        11 Ağustos Salı günü yapılan Süper Loto çekilişinde çıkan numaralar, çekilişin ardından resmi sonuç ekranında yer alıyor. Kupon sahipleri sonuç ekranından çekiliş tarihini seçerek kazanan numaraları görüntüleyebiliyor.

        11 Ağustos 2026 Süper Loto kazandıran numaraları:

        7 - 16 - 22 - 39 - 40 - 60

        Süper Loto'da 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye (279.138.458,38 ₺) bir sonraki çekilişe devretti

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        SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kuponlarını kontrol edebilir. Sonuç ekranında çekiliş tarihi seçilerek ilgili çekilişin kazandıran numaralarına ulaşılabilir. Kupon sahipleri açıklanan numaraları kendi kuponlarıyla karşılaştırarak ikramiye durumunu kontrol edebilir.

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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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