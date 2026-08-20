Süper Loto sonuçları açıklandı 20 Ağustos Perşembe! Süper Loto sonucu sorgulama ekranı
Süper Loto çekilişinde haftanın merakla beklenen sonuçları belli oldu. 20 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kupon sahipleri kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği ve 6 bilen talihli olup olmadığı da sonuçların açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Süper Loto sonuçları ile kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, çekilişte belirlenen numaraları sorguluyor. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı, 20 Ağustos 2026 Süper Loto kazandıran numaralar hangileri? İşte 20 Ağustos Perşembe Süper Loto sonuçları...
Süper Loto'da 20 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen çekiliş tamamlandı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Kupon sahipleri Süper Loto sonuçları ile ellerindeki kuponları karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol etmeye başladı. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı, 20 Ağustos 2026 Süper Loto kazandıran numaralar hangileri? İşte 20 Ağustos 2026 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Süper Loto sonuçları açıklandı. Çekiliş sonuçlarında büyük ikramiye, bilen kişi sayısı ve tüm ikramiye kategorilerine ilişkin bilgiler de yer alıyor
20 AĞUSTOS 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI
20 Ağustos 2026 Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişi tamamlandı. Çekilişte 60 sayı arasından 6 kazandıran numara belirlendi.
20 Ağustos 2026 Süper Loto kazandıran numaraları şöyle:
8 - 21 - 25 - 46 - 48 - 57
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kupon bilgileriyle sorgulama yapabiliyor. Ayrıca çekilişte açıklanan numaraları kuponlarıyla karşılaştırarak ikramiye durumlarını kolayca kontrol edebiliyor
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Süper Loto çekilişleri haftada üç gün düzenleniyor. Çekilişler salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sonuçlar ise çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online üzerinden ilan ediliyor.