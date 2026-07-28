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        Haberler Bilgi Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı 28 Temmuz Salı! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı 28 Temmuz Salı! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

        Süper Loto'da haftanın merakla beklenen çekilişi 28 Temmuz 2026 Salı akşamı gerçekleştirildi. Milli Piyango Online tarafından noter huzurunda düzenlenen çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı belli oldu. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi sonuçları ve kupon sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Çekiliş sonuçları resmi platform üzerinden erişime açılırken, talihliler ikramiye durumlarını kolayca öğrenebiliyor. Süper Loto'da 6 bilen talihliler büyük ikramiyenin sahibi olurken diğer ikramiye kategorilerindeki kazananlar da açıklandı. Peki, 28 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte MPİ Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin tüm detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 21:35 Güncelleme:
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        28 Temmuz 2026 tarihli Süper Loto çekilişi, Milli Piyango Online tarafından canlı yayında gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı resmi olarak yayımlandı. Süper Loto oynayanlar kuponlarına ikramiye çıkıp çıkmadığını sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebiliyor. Sonuçlar, Milli Piyango'nun resmi platformunda anlık olarak erişime açıldı. Peki, 28 Temmuz 2026 Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar hangileri oldu? İşte Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranına ilişkin bilgiler...

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        SÜPER LOTO SONUÇLARI 28 TEMMUZ 2026

        28 Temmuz 2026 Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin ardından kazandıran numaralar belli oldu.

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        28 Temmuz 2026 Salı Süper Loto sonuçları:

        Süper Loto'da kazandıran numaralar:

        3 - 6 - 24 - 50 - 51 - 53

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        SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        Süper Loto kuponunu sorgulamak isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden bilet bilgilerini girerek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. Çekiliş sonuçları, ikramiye dağılımı ve kazanan kişi sayıları da aynı ekran üzerinden görüntülenebiliyor

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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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