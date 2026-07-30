Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı 30 Temmuz 2026 Perşembe! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı 30 Temmuz 2026 Perşembe! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları 30 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip edildi. Büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, 30 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri? İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve 30 Temmuz 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 21:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        30 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin ardından sonuçlar erişime açıldı. Her hafta binlerce kişinin katıldığı çekilişte büyük ikramiye hayali kuranlar kazanan numaraları kontrol etmeye başladı. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online sistemi üzerinden ilan edilirken, ikramiye bilgileri de aynı ekran üzerinden görüntülenebiliyor. İşte Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranına ilişkin detaylar…

        2

        30 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

        30 Temmuz 2026 tarihli Süper Loto çekilişi tamamlandı ve kazandıran numaralar açıklandı.

        3

        30 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

        30 Temmuz 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde belirlenen kazandıran numaralar, çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango sisteminde yayımlandı

        1 - 25 - 28 - 41 - 55 - 56

        Süper Loto'da büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

        4

        SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Süper Loto sonuç sorgulama işlemi Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar kupon bilgilerini sisteme girerek çekiliş sonuçlarını anında öğrenebiliyor. Sonuçlar ayrıca yetkili bayiler aracılığıyla da kontrol edilebiliyor. Resmi platformlarda ikramiye kategorileri ve kazanan sayıları detaylı olarak paylaşılıyor. Talihlilerin sonuçları yalnızca resmi kaynaklardan takip etmesi öneriliyor.

        5

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yumaklı:115 yangından 110'u kontrol altında

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünden bu yana ülkemiz genelinde 69'u orman dışı olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol olarak ifade ettiğimiz; Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık, Antalya Kumluca olmak üzere 3 yangını daha tamamen kontrol...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hüseyin Başaran tutuklandı
        Hüseyin Başaran tutuklandı
        Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı
        Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı
        Paşinyan: Rusya'nın münhasır ilişki yaklaşımını kabul etmiyoruz
        Paşinyan: Rusya'nın münhasır ilişki yaklaşımını kabul etmiyoruz
        UEFA'ya üye ülkelerden FIFA'ya boykot kararı!
        UEFA'ya üye ülkelerden FIFA'ya boykot kararı!
        Anket: Amerikan halkının saldırılara desteği azaldı
        Anket: Amerikan halkının saldırılara desteği azaldı
        Beşiktaş, Danimarka'da turu söktü aldı!
        Beşiktaş, Danimarka'da turu söktü aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
        Başakşehir Avrupa'ya veda etti!
        Başakşehir Avrupa'ya veda etti!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye'nin rüzgar ile sınavı! 48 saat sürecek
        Türkiye'nin rüzgar ile sınavı! 48 saat sürecek
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        'Kızıl Sakal'a veda
        'Kızıl Sakal'a veda
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        Yangın nedeniyle evlerini terk ettiler
        Yangın nedeniyle evlerini terk ettiler
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı