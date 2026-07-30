Süper Loto sonuçları açıklandı 30 Temmuz 2026 Perşembe! Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 30 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip edildi. Büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, 30 Temmuz 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri? İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ve 30 Temmuz 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları…
30 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin ardından sonuçlar erişime açıldı. Her hafta binlerce kişinin katıldığı çekilişte büyük ikramiye hayali kuranlar kazanan numaraları kontrol etmeye başladı. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online sistemi üzerinden ilan edilirken, ikramiye bilgileri de aynı ekran üzerinden görüntülenebiliyor. İşte Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranına ilişkin detaylar…
30 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
30 Temmuz 2026 tarihli Süper Loto çekilişi tamamlandı ve kazandıran numaralar açıklandı.
30 TEMMUZ 2026 SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR
30 Temmuz 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde belirlenen kazandıran numaralar, çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango sisteminde yayımlandı
1 - 25 - 28 - 41 - 55 - 56
Süper Loto'da büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Süper Loto sonuç sorgulama işlemi Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar kupon bilgilerini sisteme girerek çekiliş sonuçlarını anında öğrenebiliyor. Sonuçlar ayrıca yetkili bayiler aracılığıyla da kontrol edilebiliyor. Resmi platformlarda ikramiye kategorileri ve kazanan sayıları detaylı olarak paylaşılıyor. Talihlilerin sonuçları yalnızca resmi kaynaklardan takip etmesi öneriliyor.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.