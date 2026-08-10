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        Haberler Bilgi Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı 9 Ağustos 2026 Pazar! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı 9 Ağustos 2026 Pazar! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto çekilişi 9 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Haftanın son Süper Loto çekilişinde gözler kazandıran numaralara çevrildi. Çekiliş saat 21.30'da yapılırken sonuçlar çekilişin tamamlanmasının ardından erişime açılıyor. Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı, 9 Ağustos 2026 Süper Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte 9 Ağustos 2026 Pazar Süper Loto sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 00:36 Güncelleme:
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        Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftada üç gün düzenlenen Süper Loto'nun pazar günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 kazandıran numara belirlendi. Kupon sahipleri çekilişin ardından sonuçlarını sorgulamak için resmi sonuç ekranına yöneldi. Peki, 9 Ağustos 2026 Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır ve kazandıran numaralar hangileri? İşte 9 Ağustos 2026 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

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        SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Süper Loto sonuçları açıklandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı resmi sonuç ekranında yayımlandı.

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        SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

        9 Ağustos 2026 Pazar günü Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı belli oluyor. Kupon sahipleri sonuçlarını resmi sorgulama ekranından kontrol edebiliyor.

        9 Ağustos 2026 Süper Loto kazandıran numaraları:

        10 - 27 - 31 - 32 - 39 - 54 -

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        SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kolayca kontrol edebiliyor.

        Bilet üzerindeki çekiliş tarihi ve numaralar girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı anında öğrenilebiliyor.

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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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