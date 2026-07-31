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        Haberler Bilgi SON DEPREMLER 31 TEMMUZ AFAD VE KANDİLLİ || Son dakika: Hakkari güne depremle uyandı! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

        SON DEPREMLER 31 TEMMUZ AFAD VE KANDİLLİ || Son dakika: Hakkari güne depremle uyandı! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

        Az önce deprem mi oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki kandilli ve AFAD tarafından sopn depremler anbean kaydediliyor. Knadilli Rasathanesi verilerine göre son olarak saat 07.49'da Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Irak sınırında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Merak edenler için AFAD ve Kandilli listesini haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli 31 Temmuz son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 08:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hisedilen sarsıntılar sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı merak ediliyor. Hemen belirtelim ki son olarak saat 07.49'da Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Irak sınırında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğnde oldu? AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarında, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 31 Temmuz tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Tarih(TS)</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Enlem</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Boylam</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Derinlik</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Tip</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Büyüklük</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">Yer</span> <span class="k-cell-inner ng-star-inserted">EventID</span>
        31-07-2026 08:35:59 38.1787 32.0803 7 ML 2.0 Ilgın (Konya)
        31-07-2026 07:49:43 35.5493 44.2398 7 MW 4.0 Kerkük (Irak) - [163.14 km] Şemdinli (Hakkari)
        31-07-2026 07:28:23 37.1665 36.94 7 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep)
        31-07-2026 07:09:01 36.4427 29.186 18.58 ML 1.8 Seydikemer (Muğla)
        31-07-2026 06:49:06 40.1362 29.5758 8.6 ML 1.8 İnegöl (Bursa)
        31-07-2026 06:10:29 38.2747 37.8062 7 ML 0.9 Akçadağ (Malatya)
        31-07-2026 05:46:44 37.9067 28.7658 7 ML 1.0 Sarayköy (Denizli)
        31-07-2026 05:06:31 39.1305 28.2773 6.95 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
        31-07-2026 04:34:27 39.1893 28.1692 7 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
        31-07-2026 04:29:14 39.2618 28.1163 7 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
        31-07-2026 04:25:14 39.208 28.1163 7 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
        31-07-2026 04:16:03 37.3167 37.0237 11.18 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
        31-07-2026 03:32:03 38.1195 38.4588 12.84 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
        31-07-2026 03:23:30 39.1748 28.2237 10.44 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
        31-07-2026 03:06:22 38.1168 38.456 12.81 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
        31-07-2026 03:02:19 39.2417 28.1172 6.61 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
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