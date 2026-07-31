SON DEPREMLER 31 TEMMUZ AFAD VE KANDİLLİ || Son dakika: Hakkari güne depremle uyandı! Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?
Az önce deprem mi oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki kandilli ve AFAD tarafından sopn depremler anbean kaydediliyor. Knadilli Rasathanesi verilerine göre son olarak saat 07.49'da Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Irak sınırında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Merak edenler için AFAD ve Kandilli listesini haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli 31 Temmuz son depremler listesi...
Giriş: 31 Temmuz 2026 - 08:58 Güncelleme:
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Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hisedilen sarsıntılar sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı merak ediliyor. Hemen belirtelim ki son olarak saat 07.49'da Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Irak sınırında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğnde oldu? AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarında, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 31 Temmuz tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
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